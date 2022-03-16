艾爾登法環Elden Ring 全傳說武器入手方法一覽 白金成就攻略 PS5 / Xbox｜《艾爾登法環》推出已有一段時間，相信不少玩家都已經有一定進度、已經爆機在打多周目了或者在打白金或Steam成就了；以下為遊戲其中一個成就「全傳說武器」的攻略。



全傳說武器入手方法一覽 部份有時限錯過就要二周目

在魂系遊戲裡《艾爾登法環》的內容量無疑是史上最多，但相對地白金的難度卻大概是系列中最低的，大部份成就都是打倒特定的Boss就可達成，收集的成就也只需要拿到特定的武器、法術、護符和骨灰就可以了，全都可以在一個周目內完成（相比之下以往Dark Souls系列的收集成就通常要求收集到所有法術、往往需要2~3周目才能達成）。

傳說武器之一「暗月大劍」

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遊戲中共有9把傳說武器，只要全部拿到就可獲得成就「傳說中的武器」；注意其中有兩把是時限性的，錯過時機就要在二周目回收了（已拿到的武器會繼承至下周目）。

即睇艾爾登法環全傳說武器入手方法一覽：

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全傳說武器入手方法一覽（精簡版，詳細解說請見圖輯）：

【01】暗月大劍

完成魔女菈妮的支線任務後獲得，任務流程十分長，科技玩物頻道已有另文詳細攻略請參考。



👉艾爾登法環Elden Ring攻略｜魔女菈妮支線攻略 拎超型暗月大劍

【02】夜與火之劍

在湖區的卡利亞城寨內拾取，詳細路線請見科技玩物頻道另文詳細攻略。



👉艾爾登法環Elden Ring攻略｜傳說武器夜與火之劍入手方法

【03】瑪雷家行刑劍：打倒亞壇高原日蔭城Boss「艾隆梅爾」掉落。

【04】劍骸大劍：打倒啜泣半島摩恩城Boss「獅子混種」掉落。

【05】遺跡大劍：打倒紅獅子城Boss「混種戰士 + 熔爐騎士」掉落。

【06】日蝕鉤劍：巨人山頂索爾城中取得，就在日蝕教堂賜福前方的台座上。

【07】黃金律法大劍：巨人山頂安身洞窟，打倒Boss「混種聖騎士」掉落。

【08】吞世權杖：打倒NPC貝納爾掉落，可直接在風暴山丘「習戰者的破屋」打倒；到達火山官邸後則需完成事件再在「逐漸崩毀的法姆‧亞茲拉」被貝納爾入侵打倒獲得。注意入侵要在打倒法姆‧亞茲拉的Boss「黑劍」前完成。

【09】古蘭桑克斯的雷電：在王城羅德爾插在城中的巨大長槍上拾取，由「黃金樹大教堂」賜福出發，向西走出教堂坐升降機下去，再往前走可以跳出欄桿外下降到巨槍插著的位置，走上巨槍拾取。注意如果觸發了燒樹事件、王城變成灰城之後就無法取得，只能二周目再回收。



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