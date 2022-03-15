三角戰略 Triangle Strategy 遊戲簡評 Switch｜來到3月後半相信大部份玩家仍在沉迷在《Elden Ring》艾爾登法環的交界地之中，不過也不要因為法環太好玩就無視了其他好遊戲，例如在較早前3月4日推出的《三角戰略》Triangle Strategy就同樣是一款出色的作品，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲簡評。



傳統本格戰棋遊戲 皇家騎士團再現老玩家大喜

戰棋（SLG / SRPG）是一個相對較小眾但一直都有一批忠實支持者的遊戲類別；而日本一直都是戰棋遊戲大宗，像是《火焰之紋章》、《皇家騎士團》、《FF戰略版》等戰棋經典名作大都出自日本遊戲廠商。但要做一隻好的戰棋的遊戲實在不容易，戰鬥系統、劇情、角色設定缺一不可，而《三角戰略》就完全滿足以上條件，是能在戰棋遊戲史上留一名字的優秀作品。

「HD-2D」系列繼八方旅人之後的第二作《三角戰略》

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畫面沿用了《八方旅人》中極受好評的HD-2D系統，玩法和設定上方面不少地方致敬了《皇家騎士團》Tactics Ogre：保留了經典的斜45度視角、行動順序、高低差補正等，以至劇情設定上，《皇家騎士團2》是講述主角如何平定三個民族之間的戰爭的英雄譚；而《三角戰略》的設定亦是以大陸上三個國家的戰爭為主，很大程度可以說《三角戰略》就是《皇家騎士團》的精神續作了（也因此應該不少老玩家在遊戲最初公布之時驚喜得叫了出來）。

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遊戲可以自由選擇難度，記者只選了Normal來玩，早期而言只要充分運用遊戲的系統如背後攻擊、連攜攻擊等再加一些戰棋的基本知識（如優先削減敵人數目、優先打倒即將行動的敵人等）便可過關，不至於無腦亂打都能過但亦不算極度困難。

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關卡在通關 / 失敗之前都可撤退再戰，而且撤退時經驗值會保留，因此就算發現關卡難打也可「磨」過去不會卡關。不過遊戲中還有「戰功」系統，在戰鬥中達成特定條件或戰術目的，如攻擊弱點或發動追擊等等可獲得戰功點數，點數可用來交換珍貴道具，因此還是推薦多用腦筋花點心思來玩。

在遊戲一開始就得到美女老婆的主角。

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有意義的選擇 每個決定影響發展及結局

三角戰略最大特色是其「信念」系統，信念由「Benefit」、「Moral」和「Freedom」三個數值組成，而這三個數值是隱藏的。在遊戲中有多個地方玩家需要作出選擇，而每個選擇都會對信念數值有不同影響。而三項信念數值的高低將會影響未來的同伴會否加入成為隊伍。

建議一周目時按自己所想來選所有選擇。

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除了信念外還有決定重大劇情走向的「天秤」系統，玩家在遊戲中有7位核心伙伴，每當迎來重大決擇時，就會由這七位伙伴投票決定，而玩家也必須遵守投票結果。雖說玩家不能直接決定結果，但也可以在投票前說服伙伴投下自己想走的路線，因此也仍然算是能在玩家掌握內的範疇。不論信念還是天秤的結果都是不可逆轉的，選了就不能後悔；亦令每個選擇不是單純的選項，而且源自玩家的一個富有意義的選擇。

玩家必須遵從天秤的決定

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而對於有完美收集強逼症的玩家來說也不用擔心，因為遊戲十分貼心地加入了周回元素，二周目可以繼承一周目的爆機存檔繼續遊戲，而在二周目時信念數值、每個選擇對信念值的影響以及未加入的同伴所需之信念值都會全部公開，方便玩家完美收集。所以十分建議大家在遊戲的一周目時，所有選擇都隨自己所想來選，好好體驗遊戲便可以了。

音樂繼續高質

雖然同樣用了HD-2D引擎，不過音樂方面就不再由在《八方旅人》中大獲好評的西木康智負責，改為另一知名作曲家「千住明」操刀。千住明日本資深作曲家和鋼琴家，主要為日劇和電影製作音樂，動視動畫方面也有《鋼之鍊金術師FA》、《V高達》等。

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西木康智為《八方旅人》編寫的樂曲較具幻想和冒險感覺，相比下《三角戰略》的音樂則較有悠揚、沉穩的感覺，和《三角戰略》較沉重的故事是十分配合，個人覺得是各勝擅場，推薦大家在玩遊戲的時候也多留意點配樂。

簡單總結：法環以外的必玩佳作

《三角戰略》可說是和《艾爾登法環》處於兩個極端的遊戲：後者是開放世界、碎片式敍事手法、攻略順序（大部份）和手法自由；而《三角戰略》則是有著較王道劇本的線性一本道遊戲；這兩者正是「取向不同，也可各自各精彩」的完美演示。如果法環的開放世界和碎片敍事不合你胃口、你還是傾向較傳統日系RPG的說故事形式，又不抗拒戰棋玩法的話，那麼《三角戰略》絕對是不能錯過的佳作。



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