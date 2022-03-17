艾爾登法環Elden Ring 全傳說武器入手方法一覽 白金成就攻略 PS5 / Xbox｜《艾爾登法環》推出已有一段時間，相信不少玩家都已經有一定進度、已經爆機在打多周目了或者在打白金或Steam成就了；以下為遊戲其中一個成就「全傳說魔法、禱告」的攻略。



強力魔法禱告 法術流玩家必取

在魂系遊戲裡《艾爾登法環》的內容量無疑是史上最多，但相對地白金的難度卻大概是系列中最低的，大部份成就都是打倒特定的Boss就可達成，收集的成就也只需要拿到特定的武器、法術、護符和骨灰就可以了，全都可以在一個周目內完成（相比之下以往Dark Souls系列的收集成就通常要求收集到所有法術、往往需要2~3周目才能達成）。

瑟濂老師的絕技「創星雨」

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遊戲中共有7個傳說魔法及禱告，只要全部拿到就可獲得成就「傳說中的魔法、禱告」；這些法術雖然強歸強，但是對智力 / 信仰的要求都很高，如果不是魔法或祈禱的流派，拿了也大概用不著。不過一來有成就，二來先拿了之後想洗點轉玩法時也有強力招式可以用。

即睇艾爾登法環全傳說魔法、禱告入手方法一覽：

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艾爾登法環全傳說魔法、禱告入手方法一覽精簡版（詳細解說請見圖輯）：

【01】菈妮的暗月

進行魔菈妮支線直至到達月光祭壇，然後在西南方的「希耶羅那魔法師塔」，解開魔法師的謎題在塔頂寶箱獲得。月光祭壇需要完成魔女菈妮的支線才能到達，方法請見另文攻略：



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【02】桂奧爾的咆哮

擊殺位於桂奧爾龍墓法洛斯要塞前趴在地上超大白龍後，於大龍響教堂以龍心臟換取。



【03】彗星亞茲勒

位於格密爾火山賜福「起源魔法師」亞茲勒，和亞茲勒對話後獲得。



【04】毀滅流星

取得彗星亞茲勒後找位於驛站街的地下遺跡魔法老師瑟濂，可開啟她的支線任務兼得到封印鑰匙；然後前往桂奧爾龍墓的「瑟利亞隱藏洞窟」，將裡面封印解開和盧瑟特對話獲得



【05】艾爾登流星

深根底層「大瀑布頂端」賜福出發，往前走上樹枝之後，向右望會見到一樹枝會延伸去牆上的一個洞穴，可通往一個螞蟻洞，在洞內走到底拾得。



【06】創星雨

巨人山頂東北「異端魔法師塔」寶箱取得，需要從塔西北方的斷橋處（最近的賜福是「古遺跡山谷的山崖上」）走過隱形橋才能到達。



【07】惡神火焰

湖之利耶尼亞東南方「小偷的封印監牢」Boss掉落。



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