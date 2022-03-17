艾爾登法環Elden Ring攻略｜全傳說護符入手方法 效果強宜早入手

撰文：林卓恆
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艾爾登法環Elden Ring 全傳說武器入手方法一覽 白金成就攻略 PS5 / Xbox｜《艾爾登法環》推出已有一段時間，相信不少玩家都已經有一定進度、已經爆機在打多周目了或者在打白金或Steam成就了；以下為遊戲其中一個成就「全傳說護符」的攻略。

傳說護符效果強 唔解成就都應入手

在魂系遊戲裡《艾爾登法環》的內容量無疑是史上最多，但相對地白金的難度卻大概是系列中最低的，大部份成就都是打倒特定的Boss就可達成，收集的成就也只需要拿到特定的武器、法術、護符和骨灰就可以了，全都可以在一個周目內完成（相比之下以往Dark Souls系列的收集成就通常要求收集到所有法術、往往需要2~3周目才能達成）。

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遊戲中共有8個傳說護符，只要全部拿到就可獲得成就「傳說中的護符」；由於護符不同武器、沒有屬性值的要求，只要拿到手就可以使用，而且不少傳說護符的效果都非常強力，因此就算不是打成就也很建議入手。

即睇艾爾登法環全傳說護符入手方法一覽：

+30

艾爾登法環全傳說護符入手方法（精簡版，詳細解說請見圖輯）：

【01】拉達岡的肖像：魔法學院雷亞盧卡利亞「討論室」賜福出發，出門右轉跳下平台、走對到面爬上樓梯，從破窗進入討論室2樓打開寶箱獲得。

【02】葛孚雷的肖像：亞壇高原東邊「黃金一族的封印監牢」Boss掉落。

【03】拉達岡的糜爛烙印：蓋利德「法洛斯要塞」內，爬梯到天台後在最遠方的洞跌落到棚架上，然後跳去棚架另一面後下降到地面拾得。

【04】諾克史黛拉之月：賜福永恆之城「諾克史黛拉」出發，正前方的樓梯沿路走到最底教堂內寶箱，需要解魔女菈妮支線才能取得。

【05】瑪莉卡的糜爛烙印：米凱拉的聖樹「聖樹分枝」艾布雷菲爾，在城內最底層（有大量王室幽魂出現）盡頭需要用石劍鑰匙開啟的房間內。

【06】龍徽大盾護符：米凱拉的聖樹 「聖樹分枝」艾布雷菲爾，在賜福「排水通道」出發，從樹枝走到對面屋頂破洞下降到橫梁再跳到平台寶箱拾取。

【07】古王護符：在「逐漸崩毀的法姆・亞茲拉」 賜福「大橋側邊」出門上橋後左轉走到底下樓梯，盡頭處寶箱獲得。

【08】黃金樹的恩惠+2：王城變成灰城後從「禁域」賜福往回走，上電梯過橋回到王城內，可見到沙地內有多隻腐敗樹靈，在這沙地最裡邊的樹根上。

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