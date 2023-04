火影忍者「十大對決名場面」票選結果出爐　鳴人 VS 佐助僅排第二

眾所周知,《博人傳》(火影新世代)在劇情上經常為人詬病,因為對於粉絲來說《火影忍者》才「真情懷」,比如「佐助烈傳 宇智波的後裔與天體的星屑」、「木葉新傳 湯煙忍法帖」等衍伸漫畫的底下評論都充滿對正傳懷念的留言。如今《火影忍者》迎來 20 週年, Studio Pierrot 因應策畫的官方紀念活動「NARUTOP99」,也公開其「十大對戰名場面」票選結果。



《火影忍者》20 週年「NARUTOP99」官方紀念活動「十大對戰名場面」極具公信力,這是由「全球粉絲」一致認同的最終決選結果。令人意想不到的是,原以為越接近最終話的「凱 VS. 宇智波斑」會排序前位,想不到歸榜為第 7 名,就連知名橋段「主角之戰」渦卷鳴人 VS. 宇智波佐助、「兩人的救世主之章」渦卷鳴人 VS. 長門,也無任一能排在首要位置。

《火影忍者》「十大對決名場面」票選出爐,主角之戰竟輸「風影奪還之章」橋段?

而最終被粉絲認定的首榜,是「風影奪還之章」春野櫻、千代婆婆 VS. 蠍的橋段。因其憑藉出彩的忍法特色和情感上撕心裂肺的程度,令不少人讚嘆對人物的刻劃無比精準,堪稱是《火影忍者》最值得被提及的經典名場面。

10. 宇智波佐助 VS. 迪達拉(『師の予言と復讐の章』)



9. 日向螺旋 VS. 鬼童丸(『サスケ奪還編』)



8. 波風皆人 VS. 仮面の男(『九尾掌握と因果なる邂逅の章』)



7. 凱 VS. 宇智波斑(『無限月読・発動の章』)



6. 宇智波佐助 VS. 宇智波鼬(『師の予言と復讐の章』)



5. 渦卷鳴人 VS. 長門(『二人の救世主の章』)



4. 卡卡西 VS. 帶土(『忍界大戦』)



3. 洛克·李 VS. 我愛羅(『中忍試験編』)



2.渦卷鳴人 VS. 宇智波佐助(『鳴人與佐助』)



1.春野櫻、千代婆婆 VS. 蠍(『風影奪還の章』)



【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】