薩爾達傳說王國之淚攻略 全料理食譜一覽 治療瘴氣料理製作方法｜全球機迷苦等多年的任天堂大作遊戲荒野之息續作《薩爾達傳說王國之淚》終於在5月12日正式推出，《香港01》科技玩物頻道提供遊戲全料理食譜一覽，以及治療瘴氣料理的製作方法。



王國之淚全料理食譜一覽 治療瘴氣料理方法

在遊戲中直接食用水果或蘑菇等食材可回復心心，但當玩家到中期開始心心上限增多之後，單靠食用食材的回復量已是不足夠，這時就需要製作料理了。料理用的材料基本是靠在野外收集或打獵獲得，不過也有一些需要在商店購買，如海拉魯米等。將食材製作成料理後回復量會大大增加，特別是用高級及頂級獸肉製作的料理，往往可回復十多個心心甚至全回復。另外是一些材料有隱藏效果，例如使用寧靜公主料理時，有機會獲得潛行效果提升的料理。

當心心上限增多時就要靠料理回血了

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今集許多地方特別是地底世界都被瘴氣污染，站在瘴氣上會令心心上限快速下降；受瘴氣減低的心心上限可靠回到地面照射陽光或傳送到破魔之根回復；另外也可靠將向陽草加入料理配方中，製作出來料理即可治療因瘴氣而暫時失去的心心上限。每加一個向陽草能回復3個心心上限，不過要注意向陽草本身沒有回復力，如果向陽草加得多的話，料理本身的回復量就會減少，因此要取個平衡。

按圖放大薩爾達傳說王國之淚全料理食譜一覽（蘑菇類）：



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薩爾達傳說王國之淚全料理食譜一覽（蘑菇類）：



烤蘑菇串：任意蘑菇

大份烤蘑菇串：任意4種不同蘑菇

蒸蘑菇：任意蘑菇+蔬菜

水果拌蘑菇：任意蘑菇+水果

蘑菇飯團：任意蘑菇+海拉魯米

鹽烤蘑菇：任意蘑菇+岩鹽

炒香菇：任意蘑菇+鼓隆的調味粉

精力甘燉露蘑菇：任意蘑菇+精力蜂的蜂蜜

燉蘑菇蕃茄：任意蘑菇+海拉魯蕃茄

蘑菇牛奶湯：任意蘑菇+蔬菜+鮮奶+岩鹽

蘑菇燴飯：任意蘑菇+海拉魯米+山羊奶油+岩鹽

蘑菇煎蛋卷：任意蘑菇+禽蛋+山羊奶油+岩鹽



按圖放大薩爾達傳說王國之淚全料理食譜一覽（水果類）：



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薩爾達傳說王國之淚全料理食譜一覽（水果類）：



燉水果：任意水果

大份燉水果：任意4種不同水果

蒸水果：任意水果+蔬菜

辛辣炒暖暖草果：暖暖草果

奶油蘋果：蘋果+山羊奶油

精力蜂蜜蘋果：蘋果+精力蜂的蜂蜜

蜂蜜水果：蘋果以外的水果+精力蜂的蜂蜜

力量炸香蕉：大劍香蕉+塔邦撻小麥+蔗糖

水果蛋糕：任意水果+蘋果/草莓+塔邦撻小麥+蔗糖

水果派：任意水果+塔邦撻小麥+山羊奶油+蔗糖

蘋果派：蘋果+塔邦撻小麥+山羊奶油+蔗糖

草莓可麗餅：草莓+塔邦撻小麥+禽蛋+鮮奶+蔗糖



按圖放大薩爾達傳說王國之淚全料理食譜一覽（蔬菜類）：



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薩爾達傳說王國之淚全料理食譜一覽（蔬菜類）：



炒野菜：任意蔬菜

大份炒野菜：任意4種不同蔬菜

甘露燉蔬菜：任意蔬菜+精力蜂的蜂蜜

野菜飯團：任意蔬菜+海拉魯米

蔬菜煎蛋卷：任意蔬菜+禽蛋+山羊奶油+岩鹽

炒香草：任意蔬菜+鼓隆的調味粉

鹽烤野菜：任意蔬菜+岩鹽

胡蘿蔔燉菜：任意蘿蔔+塔邦撻小麥+鮮奶+山羊奶油

胡蘿蔔蛋糕：任意蘿蔔+塔邦撻小麥+蔗糖+山羊奶油

心心牛奶湯：生命蘿蔔+冰冷蜜瓜+酥麻水果+鮮奶

蔬菜濃湯：胡蘿蔔或南瓜+鮮奶+岩鹽

蔬菜牛奶湯：胡蘿蔔及南瓜以外的蔬菜+鮮奶+岩鹽

蔬菜燉飯：胡蘿蔔或南瓜+海拉魯米+山羊奶油+岩鹽

蔬菜咖喱飯：胡蘿蔔或南瓜+海拉魯米+鼓隆的調味粉

南瓜燉菜：鎧甲南瓜+塔邦撻小麥+鮮奶+山羊奶油

南瓜蛋糕：鎧甲南瓜+塔邦撻小麥+蔗糖+山羊奶油



按圖放大薩爾達傳說王國之淚全料理食譜一覽（肉類）：



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薩爾達傳說王國之淚全料理食譜一覽（肉類）：



烤肉串：任意肉類

大份烤肉串：任意4個肉類

烤肉蘑菇串：任意肉類+蘑菇

蒸肉：任意肉類+蔬菜

辛辣香辣煎肉：任意肉類+暖暖草果

岩鹽烤肉：任意肉類+岩鹽

鮮肉飯團：任意肉類+海拉魯米

南瓜釀肉：任意肉類+鎧甲南瓜

海陸煎烤：任意肉類+魚類

精力甘露燉肉：任意肉類+精力蜂的蜂蜜

烤獸肉串：獸肉+鼓隆的調味粉

獸肉蓋飯：獸肉+海拉魯米+岩鹽

鮮肉牛奶湯：任意肉類+蔬菜+鮮奶+岩鹽

燉肉：任意肉類+塔邦撻小麥+鮮奶+山羊奶油

鮮肉派：任意肉類+塔邦撻小麥+山羊奶油+岩鹽

禽肉菜飯：禽肉+海拉魯米+禽蛋+山羊奶油

獸肉咖喱飯：獸肉+海拉魯米+鼓隆的調味粉

禽肉咖喱飯：禽肉+海拉魯米+鼓隆的調味粉

