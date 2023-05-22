薩爾達傳說王國之淚攻略 快速升滿電池方法 取1700個左納烏結晶｜全球機迷苦等多年的任天堂大作遊戲荒野之息續作《薩爾達傳說王國之淚》終於在5月12日正式推出，《香港01》科技玩物頻道現提供1700個左納烏結晶取得方法攻略，方便快速升滿電池。



1700個左納烏能源結晶取得方法 輕鬆升滿電池暢玩

使用各種左納烏裝置都需要電池，而電池容量有上限，最初時電池上限只得1大格（3小格），很快就會無電，想多玩一些左納烏裝置都很難。幸好電池容量可以提升，具體方法方法可見另文攻略：

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最輕鬆當然是邪道「道具複製bug」

要如何快速提升電池容量呢？就是要快速入手「左納烏尼姆礦」又或是「左納烏能源結晶」。如果不介意使用邪道方法，玩家可使用「道具複製bug」，複製出大量的大左納烏能源結晶，然後便可在電池製造機處提升電池容量上限。最近網上開始流傳新的素材複製方法「滑翔傘複製法」，可在短時間內複製大量素材，這裡就不詳細教學，有興趣用邪道的玩家可自行網上搜尋教學影片。

正攻法也有兩種

想用正攻法也有幾個途徑：一是最基本的勤力掘礦，以及在地底世界中掃蕩怪物營地：因為所有地底世界的怪物都會掉落左納尼烏姆礦，同時小怪的營地也一定有礦石可以開採，通常打一個camp都能打到60~90個左納尼烏姆礦，換算下來就是20~30個能源結晶。

在地底多走幾轉打打怪自然有礦

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狩獵地下世界強敵

第2個方法就是狩獵地下世界的首領強敵（即會在畫面上面顯示血條的敵人），每殺一隻可得20個左納烏能源結晶，換言之殺5隻就可升1格電池容量。送給大家一條效率相當高的建議路線，由位於「河畔驛站」正下方的破魔之根「茲卡吉塔之根」出發，有一條路線一口氣往西走打5隻低強度的boss，便可獲得100個左納烏能源結晶了。詳細路線可按圖放大：

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血月是收集能源結晶好時機

這些首領敵人每次血月都會復活，復活後再殺也會再掉20個能源結晶；因此比較好的做法是平時照常探索，一到血月時就回去地底打一次這幾隻boss，就能再拿100個結晶了。注意是地底世界中所有的首領都是掉20個能源結晶，不分種類和強度，因此如果單純是想農能源結晶的話，沒有必要勉強自己去挑戰難打的boss怪，待紅月時再去刷上面提到的5隻便可。

從寶箱直接獲得左納烏能源結晶

最後是從寶箱直接獲得左納烏能源結晶；在任務「沉睡於地底神殿之謎」中到達中央廢礦場，打倒boss後的寶箱中可得100個；然後雖然沒有後續任務，但劇情仍會發下去，管家魔像會指示玩家其他廢棄礦場的位置，每到一個礦場打完boss後都可得100個，合共400個。

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然後在整個地底世界中還有13隻看守著寶箱的boss怪，這些寶箱裡面正正就有100個能源結晶；將它們全都打倒的話便可得1300個結晶；加上在礦場得到的400個以及平時挖礦/殺boss賺下來的結晶，就算升不滿電池也可加到8~9個大格了。這些有100個結晶寶箱的Boss都是風水火雷四大神廟的Boss，因此玩家必須完成相應的神殿，這些boss（和寶箱）才會在地底出現。

13隻有100個能源結晶的寶箱的boss位置圖。https://gamemap.app/Zelda-TOTK

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