Switch 2消息合集／持續更新｜Switch 2 主機售價有新的爆料！過去幾個月有關Switch 2的爆料和傳言滿天飛，另外也一併整理近期的Switch 2爆料合集，方便大家一文緊貼Switch 2最新消息。



10月4日更新：

傳聞下集Mon Hun正傳將於Switch 2推出、發售日推測

過去多次準確爆料Switch相關內容的外國爆料人「necrolipe」在外國遊戲論壇「famiboards」上爆料，指Monster Hunter的下一個正傳遊戲將會於Switch的後繼機上推出。另一單爆料則由外國YouTuber「Doctre81」提供，指其最近發現了美國任天堂的招聘廣告正在聘請負責零售營銷和戰略的實習生；招聘內容特別提到了在明年6月到8月期間，「將通過指導、網路和與公司及與公司內的行業領導者接觸來提升實習生的工作經驗」；可以理解為在該時期任天堂將會有大型行銷活動舉行，有可能就是Switch 2發售或造勢相關的活動，預估Switch 2將於明年8至10月發售。

https://famiboards.com/threads/future-nintendo-hardware-technology-speculation-discussion-st-read-the-staff-posts-before-commenting.55/page-1783#post-847280

👉Switch 2 新爆料｜或於2024年這時期推出 芒亨新正傳遊戲加持做勢

9月11日更新：

任天堂美國最新專利 推測為類似「霍爾搖桿」技術

據外國媒體「Dexerto」報導，任天堂最近在美國申請了多項專利，其中有一項是關於「電磁搖桿」的專利；內容為利用磁場將搖桿的動作輸入到主機。Dexerto認為這就是現時坊間所謂的「霍爾效應搖桿」（一般簡稱霍爾搖桿）；亦猜測這種任天堂新的搖桿是否會應用在坊間預期明年推出Switch 2身上。

https://image-ppubs.uspto.gov/dirsearch-public/print/downloadPdf/20230280850

👉Switch 2 消息｜新手掣不再飄移！下代JOY-CON將使用新技術更襟用

9月8日更新：

外媒報導任天堂已舉行過Switch 2閉門展示會

據外國遊戲媒體Eurogamer報導，任天堂已經在剛於8月底舉行的Gamescom科隆遊戲展中進行了Switch 2的閉門展示，示範了任天堂下一代主機的性能。

任天堂有參與今年Gamecom

👉Switch 2 最新傳聞｜任天堂於上月Gamescom閉門展示Switch 2性能

9月4日更新：

外國知名爆料者：FF7R可能為Switch 2首發遊戲

過去曾多次準確爆出遊戲界內幕的外國知名遊戲爆料者「I'm a Hero Too」在reddit上貼出最新關於SEGA及Square Enix的爆料。整個帖文中有多條關於SEGA和Square Enix爆料，其中最值得留意的是「Final Fantasy 7 Remake（FF7R）在Switch 2開發機上運行有如一款PS5遊戲」，並且「移植工作非常迅速，有可能作為Switch 2首發遊戲發售，但目前仍不確定」。

https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/167952y/clarifying_recent_leaks_and_adding_new_info/

全文內容可到以下連結觀看：

👉Switch 2 性能追及PS5｜爆料指FF7R為首發移植、遊戲如PS5般暢順

過去Switch 2爆料整合：



Switch 2在最近數個月有相當多爆料，以下整理過去Switch 2爆料合集，將來有更多Switch 2爆料亦會同步更新，方便大家一文緊貼Switch 2消息：

9月1日：Switch 2將加入鏡頭功能 下代Joy-con可能有新玩法



據外國科技媒體「wccftech」報導，一位網民「Angie」在外國知名遊戲論壇「ResetERA」爆料，指自己有一位非常相熟朋友是前Atlus內部人士，向他爆出「Switch 2將會有新的鏡頭功能」，惟「未能確定是否和VR有關」。至於有關鏡頭到底是內置還是外置、位於機身什麼位置；鏡頭的像素、焦距等規格相關亦是沒有提及。討論帖中有網民推測有機會是用來運行早些年十分流行的AR功能，想想如果有Pokemon和Mario的AR玩法、將Pokemon結合現實影相打卡應該會很受Fans歡迎。

https://www.resetera.com/threads/andy-robinson-on-vgc-podcast-says-that-the-latest-natethehate-new-info-on-switch-2-is-on-the-money.749914/page-9#post-111142831

全文內容可到以下連結觀看：

👉Switch 2最新爆料｜傳加入一個新功能 下代Joy-con可能有全新玩法

8月17日：Switch 2定價將為399美金明年末發售



外國媒體「tom's guide」最近在報導中引述遊戲界爆料人「Zippo」消息，指Zippo從他的線報提供者「Chuck」得到情報，指Switch後繼機 Switch 2的定價將會為399美金（約3100港元）。此定價比起Switch OLED版貴了50美金，同時也是任天堂歷來定價最高的主機（如果爆料屬實）。

https://www.tomsguide.com/news/nintendo-switch-2-price-just-tipped-and-it-could-be-a-game-changer

爆料還提出了這個定價背後的原因，就是任天堂認為這個價錢能提供可觀的利潤同時，亦預期這個定價是任天堂主要顧客層也能接受、繼而升級主機的定位，再貴或再平都無法達到此絕妙的平衡。爆料也提到Switch 2將會於明年末發售以及採用LCD屏幕，這方面就和過去一個月爆料相符合。

👉PS5 Slim實物影片流出？插口排位有改動 此傳聞設計成真機會極高

8月7日：外國科技媒體wccftech報導指podcast頻道「Nate the Hate」爆料，指Switch 2將用8吋LCD屏幕和有最多512GB內存，但很可能沒法向下兼容Switch遊戲卡帶。



👉 Switch 2最新爆料｜將有8吋LCD屏幕+512GB內存但缺一個超重要功能

8月2日：外國遊戲媒體VGC爆料指Switch 2預定會在2024年下半年正式上市，以及將選用LCD屏幕及以卡帶讀取遊戲，但未知能否下向兼容。



👉Switch 2代上市日期、規格爆料｜有手提模式、插卡帶、用呢款Mon

7月24日：X（前推特）用戶「@NintendoLeaks1」在Twitter發表貼文爆出Switch後繼機 / Switch 2情報，預言下一代Switch將會採用金屬外殼，還附帶了兩張圖片。



👉switch 2代最新爆料｜推特神秘帳號發文有圖有Spec：新機金屬外殼