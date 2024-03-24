傷風感冒丨症狀大不同與體質有關？3種人特別適合用中醫治療

每當超強寒流來襲，不少人在低溫中被感冒打敗。中醫師提醒，其實感冒也可以用中醫來治療，中醫將感冒分為5種類型，有西藥過敏問題、感冒症狀拖很久、免疫力不足的患者，都很適合用中醫治感冒。



感冒症狀大不同 主要因「體質」有關

台灣中醫師解佩芬指出，感染感冒時，體質不同的人症狀也會有差異，疾病走向也會不同，一般體質的人輕微感冒頭痛怕冷，發發汗、睡個覺也就痊癒，但體虛的患者可能感冒病程長，後續咳半個月都不會好。

3個超簡單紓緩感冒妙招（按圖看清👇👇👇）

+ 4

相關文章：喉嚨痛｜醫師教鹽水漱口減不適 11種自救法食雪條飲薑黃茶都得？

小孩子感冒化熱很快、前一天著涼掛鼻水隔天就發燒喉嚨痛，體虛的老人感冒可能不太會發燒，但就直接攻進臟腑，所以中醫師在看感冒患者時，要判斷感冒的類型、患者的體質，依據此來選方用藥，甚至也能稍微預測之後走勢。

感冒分5類型

解佩芬表示，中醫受限於科技水準，無法看到細菌病毒的存在，但透過觀察和治療經驗歸納，會以「症狀類型」區分各種類型的感冒，常見的類型有5種：

1. 風寒感冒

風寒型感冒會有頭痛、怕冷、肌肉酸痛、流鼻水等問題，治療時會以祛風散寒的溫性藥物促進排汗驅散風寒。

2. 風熱感冒

風熱型感冒通常會有發燒、頭脹痛、喉嚨痛、口出熱氣、鼻涕黃等症狀，治療以清涼宣散的藥物為主，若發炎現象較重，加入清熱化痰利咽的藥物。

相關文章：感冒｜冬天淋濕後易不適？4秘訣減低感冒風險多吃這些提升免疫力👇👇👇

+ 4

3. 涼燥感冒

涼燥型感冒多發生在秋季，會有咽癢、乾咳、痰少、怕冷、頭痛等狀況，考量大氣乾燥，此類型感冒會選用較潤燥的感冒用藥。

4. 濕熱感冒

濕熱型感冒除了常見症狀外，常併見腸胃道症狀還有腹瀉、噁心嘔吐，痰和鼻涕也會黏稠、量多，此類型感冒會加入祛濕化痰藥物，有腸胃症狀的要顧護好脾胃。

5. 體虛感冒

體虛型感冒通常是免疫力差、反覆感冒、一感冒要很久才會痊癒的人，治療須「扶正」，增強機體抗病力來幫助痊癒。

6招提升自我防護力（按圖👇👇👇）

+ 5

相關文章：流感、感冒症狀怎樣分？醫教6招保養秘訣提升自我防護力1物抗發炎

有3種人很適合用中醫治感冒

解佩芬提醒，感冒其實非常適合用中醫來治療，尤其是感冒後症狀拖很久的人、西醫感冒藥藥物過敏者，還有體質上有所不足，免疫力、自我痊癒力較差的患者，都很需要扶強機體抗邪的能力，這些都是中醫的強項，民眾可以根據自己的體質，選擇最適合的治療方式。

延伸閲讀：

春季順時養生重養肝 中藥師教吃紅棗雙耳粥、喝玫瑰養生枸杞茶

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」