預防感冒｜增免疫力3大營養維他命C、D甜椒椰菜花　1食物助肝解毒

你常常感冒嗎？要多維護免疫系統的健康！感冒症狀通常是從喉嚨痛開始，隨後出現流鼻水或鼻塞等症狀，並伴隨咳嗽；若是流感病毒，則是以高燒、乾咳及全身肌肉痠痛。常感冒要吃什麼？



根據近年台灣、外國文獻資料，分析出鋅、維他命C、維他命D等能對抗感冒、縮短病程。

讓免疫系統更健全有5大飲食重點（按圖看清👇👇👇）

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預防感冒營養素：鋅功效、食物、攝取量

鋅是胰島素和多種酵素的重要成分，有助於促進皮膚健康、維持正常的味覺和食慾、支持生長發育和生殖功能。一項刊登在《美國熱帶醫學與衛生雜誌》的研究，透過系統性搜尋的隨機對照試驗觀察到，補充鋅可縮短健康成年人的普通感冒持續時間。

相關食物

全榖雜糧類：米胚芽、小麥胚芽。

豆魚蛋肉類：豬前腳、生蠔、紅蟳、板腱、牛腱、牛肋條、牛去骨肩胛小排。

堅果與油脂類：南瓜籽、白芝麻、奇亞籽、松子仁。



建議每日攝取量：12～18mg。

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預防感冒營養素：維他命C功效、食物、攝取量

維他命C是人體必需的營養素，維他命C功效是幫助鐵質吸收，還有抗氧化、預防心血管疾病、維持正常膠原蛋白合成、美白等功能。根據一項研究進行的薈萃分析，顯示維他命C可以作為抗病毒治療的補充療法，以緩解患者的普通感冒症狀。

相關食物

- 蔬菜類：糯米椒、紅辣椒、紅甜椒、青椒、黃甜椒、紫色椰菜花、油菜心、荷蘭豆菜心、美國通菜、甘藍芽、豌豆苗、青花菜、椰菜花。

- 水果類：紅心番石榴、珍珠番石榴、釋迦、龍眼、台灣土棗、金黃奇異果、木瓜、甜柿、新奇士橙、士多啤梨、荔枝。



建議每日攝取量：100～140mg。

紓緩感冒不適喝什麼最好？（按圖看清👇👇👇）

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預防感冒營養素：維他命D功效、食物、攝取量

維他命D的功效能維持肌肉、神經系統正常運作及心血管健康，幫助增強免疫力、抗發炎；另外也可促進鈣和磷的吸收，預防骨質疏鬆。根據國外一項隨機、雙盲、對照試驗研究發現，補充維他命D可能對發炎性腸道疾病患者的上呼吸道感染有預防作用。

相關食物

- 豆魚蛋肉類：白飯魚、虱目魚、白帶魚、烏魚子、鴨舌、吳郭魚、蝦米、三文魚、鴨翅、小黃魚。

- 蔬菜類：褐色蘑菇（UV照射）、波特菇（UV照射）、舞茸。



建議每日攝取量：10～15ug。

Tip：幫肝臟解毒！生蠔怎麼挑？

生蠔俗稱「蚵仔」，其富含「鋅」能增加免疫功能、協助肝臟細胞再生，另外也含有「硒」能協助肝臟解毒。如何挑生蠔才新鮮？台灣漁業署表示，選擇形狀完整、光鮮、不黏手、液汁不混濁及肉質具彈性者；若又白又大又肥滿是泡水生蠔，煮了會縮水。

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