腎病｜愛吃超加工食品增死亡風險！2關鍵防慢性腎病定期檢查

台灣2300萬人口中，約有250萬人患有慢性腎臟病，主要與血糖、血壓過高有關，而這背後的關鍵原因在於肥胖，以及攝取過多的油脂和熱量糖分。



醫師提醒，若是只偏愛吃某些食物，恐增加腎臟負擔。要怎麼吃才能遠離腎臟病風險？有兩個關鍵幫助大家聰明預防。

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慢性腎臟病的成因？

台灣台北榮總腎臟科主治醫師兼教授楊智宇表示，腎臟是三高（高血壓、高血糖、高血脂）的受害者，慢性腎臟病根本的病因是三高所導致的。如果血壓和血糖正常，腎臟就會有一個健康的環境，不會承受壓力，腎臟細胞就能正常運作，減少腎臟病的產生。

台灣台大醫院腎臟科主治醫師賴俊夫也指出，台灣的慢性腎衰竭主要是由糖尿病、高血壓引起，也有一些是慢性的腎絲球腎炎或先天性遺傳疾病所造成的。最主要的惡化因子是這些慢性疾病沒有控制好，導致腎臟的後遺症。

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慢性腎臟病惡化的高風險因子

台灣彰化秀傳醫院泌尿科主治醫師王志仁提醒，有慢性腎病的民眾必須要知道，糖尿病、高血壓、痛風、家族中有人有腎臟病史，或是長期服用藥物，都是腎功能會變差的高風險因子。

「超加工食品」增腎臟病惡化和死亡風險

《美國腎臟病期刊》發表的一項大型世代研究追蹤了2600多人的飲食習慣對健康的影響，發現吃越多「超加工食品」，腎臟病惡化和死亡的風險就越高。所謂超加工食品是指經過種種處理後，讓食材產生化學和物理變化，並添加許多防腐劑、黏著劑、乳化劑等人工添加物，食物已經看不出原本的樣子。

台灣成大醫院腎臟科主治醫師凌采絜舉例，粟米經各種加工後變成粟米片，薯仔變成炸薯條，麥籽變餅乾，牛奶變成雪糕等等。這些食物雖然好吃、方便、能快速取得，但無形中會攝入大量的鹽、糖、油，長期食用容易造成肥胖，增加腎臟的負擔。

凌采絜進一步提到，長期吃超加工食品也可能會影響到腸胃裡的菌叢，讓體內的發炎反應增加，尿毒素製造和吸收變多，進而導致腎臟病惡化。

此外，台灣衛福部建議成人每日鈉總攝取量不宜超過2400毫克；而民眾在購買食物時，也可以查看包裝上的營養標示，食品添加物中也含有許多無機磷，比天然食物裡的有機磷更容易被人體吸收。腎功能不良者的腎臟排磷能力不足，若暴露過多高磷食物，將導致血管鈣化以及死亡風險增加。

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慢性腎臟病預防關鍵：飲食控制、定期檢查

針對慢性腎臟疾病的飲食預防，台灣彰化秀傳醫院泌尿科主治醫師温晨越建議，可以食用低蛋白食物、低氮澱粉，像是盡量食用米粉或冬粉（粉絲）來取代白飯，另外糖類的攝取要盡量控制住。

台灣台北榮總腎臟科主治醫師兼教授楊智宇強調，文明社會有三高的文明病，主要的問題都是吃太多、動太少。應該要控制良好的體重，吃東西要忌口，如果吃東西是在存錢，那我們一直都在存錢，可是沒有花錢，花錢就是要運動，要把吃進去的熱量消耗掉。

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除了飲食控制之外，定期檢查也是很重要的。台灣東元綜合醫院腎臟科主任林青陽表示，如果本身有高血壓和糖尿病，血糖和血壓都要注意控制到理想範圍，因為高血壓和糖尿病都會影響腎臟功能，一定要定期抽血、驗尿，至少3個月一次。

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