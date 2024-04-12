50歲以上及高度近視屬飛蚊症危險群！中醫教按3穴位、3茶飲救視力

台灣星座專家唐綺陽日前自曝視力出問題，不僅有黃斑部病變、白內障、青光眼、乾眼症、高度近視，還有飛蚊症。醫師提醒，50歲以上及高度近視者是飛蚊症的危險族群，呼籲高危險群要趕快治療，否則可能失明。中醫師建議可以從藥物和穴位調理，改善飛蚊症等視力問題。



唐綺陽直播看不見字 飛蚊症、白內障、青光眼等6種眼病齊發

台灣59歲星座專家唐綺陽一直知道自己眼睛有問題，但2023年10月底進行直播，發現竟看不清書上的字，才趕快到眼科報到，一檢查才發現眼睛問題超多。不只黃斑部病變，還有白內障、青光眼、乾眼症、重度近視、飛蚊症等疾病。她說「不想當瞎子」，所以聽從醫師建議，先針對飛蚊症問題進行雷射治療。

眼前「飛蚊」到底是什麼？飛蚊症年輕化背後成因（點圖放大👇👇👇）

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台灣三軍總醫院眼科主任呂大文表示，高度近視，以及50歲以上是飛蚊症的危險族群，唐綺陽年逾50又有高度近視，除飛蚊症之外，白內障也會開始發生。他也提醒女性更年期因荷爾蒙變化，加上長時間使用電子產品，乾眼症會更明顯。而高度近視也是青光眼的危險因子，所以一定要小心。

中醫治療飛蚊症分虛症和實症

有飛蚊症該怎麼辦？台灣中醫師陳曉萱表示，中醫將飛蚊症分為虛症和實症兩種。虛症多見於過度疲勞、睡眠不足等情況引起，這類患者通常不是真的有什麼疾病，通常是太累或壓力大、睡眠不足，針對這類患者會建議多休息。由於虛症多因肝血虛弱，需要養肝血，所以也可以透過食用紅棗、龍眼、枸杞等食材來調理。

而實症則可能與發炎或血液瘀塞有關，需要活血化瘀，抗發炎。建議先由西醫診斷，中醫則可用三七、薑黃等藥材進行調理，以抗發炎、活血化瘀。陳曉萱說，三七是活血化瘀、抗發炎很好的藥材，而薑黃具有疏肝理氣的功效，但這兩種藥材加在一起口感有點苦，建議可以搭配一些枸杞，茶飲會更好喝。

3類飛蚊症（按圖看清👇👇👇）

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控血糖預防視力受損

台灣營養師趙函穎表示，臨床門診中常發現糖尿病患如果血糖控制不佳，極易引發眼睛病變。統計發現，糖尿病患視網膜病變的發生率高達26.5％，也就是每4位糖尿病患就有1人發生視網膜病變。

為了預防糖尿病影響視力，趙函穎特別設計了一套「控糖護眼餐」，建議大家多食用富含β胡蘿蔔素、茄紅素、Omega-3等營養成分的食物。如胡蘿蔔含有豐富的β胡蘿蔔素，番茄含有茄紅素，以及青花菜等，有助眼周血液循環。

而番薯含有膳食纖維，是很好的碳水化合物來源，紫菜和苦瓜等，具有控糖的作用。而魚片則含有Omega-3等營養，可以抗發炎、改善眼部血液循環。

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護眼小秘訣 快做護眼操

除了飲食調理，陳曉萱還分享護眼方法，她鼓勵大家多做護眼操，也就是讓眼睛向上下左右等各個方位轉動來放鬆眼肌，她說，從國小近視一百多度一直到長大度數都沒增加，醫師和老師教的這套護眼操發揮不小作用。

陳曉萱也介紹了幾個眼部穴道的按摩方法，如位於眼頭往外靠鼻樑處的「睛明穴」，以及眼眶下緣、眼珠下凹處的「承泣穴」等，還有眼睛外眥的「四白穴」，還有眼眶外圍的「瞳子髎」，這些方法不僅能夠緩解眼部疲勞，還能促進眼部血液循環，預防眼疾。

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預防白內障，快喝補睛退翳茶

而針對白內障，陳曉萱說，中醫古代把眼科白內障稱為「翳」。在明目退翳治療方面，中醫有保養的一些中藥方可以作為護眼的養生茶飲，這裡介紹的藥材包括穀精草3錢、枸杞2錢、蟬蛻2錢、密蒙花2錢，具有消腫解毒，養血明目退翳作用。

陳曉萱說明，蠶蛻具有眼睛抗發炎的作用，另外針對「退翳」的中藥材，常用兩種藥材，包括密蒙花和穀精草，在古代沒有眼科醫師前，常用這個藥茶保養眼睛，建議想要護眼的民眾可以飲用。

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