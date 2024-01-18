護眼｜年紀愈大眼睛毛病就愈多！黃斑部破裂延誤治療恐有失明風險

「醫師，奇怪我明明只是白內障，怎麼會變成黃斑部破裂？」有民眾好奇，隨著年紀愈大，眼睛毛病就愈來愈多，不只是白內障，就連黃斑部破裂也找上門，甚至這兩項退化常見的眼疾都傻傻分不清楚。



台灣長安醫院眼科醫師彭書昱指出，最近有遇到一位病人，過去幾個月來一直被左眼前的黑影所困擾，初步診斷為白內障，並認為尚未到需要手術的程度。不料幾個月，狀況卻愈來愈嚴重。

白內障初期有哪些症狀？如何發現自己有白內障？（按圖看清👇👇👇）

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後來檢查結果顯示，診斷為黃斑部裂孔，需要手術治療。他表示，黃斑部位於視網膜的中心，負責中央視力，當黃斑部受損，患者視力就會嚴重受到影響。

為何眼睛會出現視野破洞？

而黃斑部裂孔是指黃斑部出現圓形破洞，這通常是由於眼球內的玻璃體與黃斑部之間的黏附過於緊密所導致的。隨著年齡的增長，玻璃體會逐漸退化並與黃斑部分開。

但在有些人身上，玻璃體與黃斑部的黏附過於緊密，導致在分開的過程中黃斑部被拉破，從而造成視野缺損，彷彿有破了個洞或黑影的情況產生。

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如何治療黃斑部裂孔？

彭書昱表示，目前治療黃斑部裂孔的主要方式是透過「微創黃斑部手術」。該手術是利用視網膜自身的內界膜作為蓋子，覆蓋在裂孔上，以促進裂孔的癒合或縮小。

並且，這個手術健保是有給付的，病患可以不用擔心費用的問題。陳老先生順利接受了微創黃斑部手術，隨著手術後的康復，黃斑部裂孔也逐漸顯示出癒合的跡象，使眼前的黑影逐漸縮小。

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小心延誤治療有失明風險

但醫師提醒，儘管手術可以改善黃斑部的結構，但結構上復原不一定意味著功能上完全復原。手術後的視力確實會有所改善，但具體能恢復到何種程度，則取決於病患的體質、受損程度及治療的時機等因素。

因此，若眼睛出現任何狀況，一定要及早尋求醫師全面評估和詳細檢查，以免延誤治療造成視力損失甚至失明的風險。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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