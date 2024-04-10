白內障｜滴眼藥水可治療白內障？盤點4徵兆及早預防延緩發病

雙眼的保健非常重要，2大常見的眼睛疾病「鼻淚管阻塞」和「白內障」不可輕忽。



白內障要如何治療？鼻淚管阻塞會好嗎？醫師提醒，市面上有專門治療白內障的藥水，但是這些產品的功效目前並沒有定論，建議民眾就醫治療。

白內障初期有哪些症狀？如何發現自己有白內障？（按圖看清👇👇👇）

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淚流不止恐是鼻淚管阻塞

台灣亞東醫院眼科部眼整形科主任蘇姵元醫師表示，有些病患經常不自覺流淚，甚至出現視線模糊、紅腫痛等症狀，經醫師診斷確診為「鼻淚管阻塞」。正常情況下淚腺會適當地分泌淚水，以滋潤眼睛表面，避免角膜乾燥受損，之後再經由眼角內側的鼻淚管引流至鼻道排出，如此才不會導致淚水淤積。若排除淚水的鼻淚管阻塞，眼睛表面會有積水，形成溢淚現象。若不及時治療，可能會引發淚囊炎或蜂窩性組織炎等問題。

鼻淚管阻塞治療

幸好鼻淚管阻塞的治療成功率相當高，只要及時就醫，釐清導致鼻淚管阻塞的原因，均能獲得良好的處置。蘇姵元醫師說明，其中一種治療方式是創新的「內視鏡鼻腔淚囊造口術」，無需進行外開式手術，也無明顯皮膚疤痕，不僅恢復時間快，患者滿意度也高。

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白內障症狀與徵兆

白內障是一種不可避免的老化疾病，但透過及早預防仍然可以延緩其發生。造成白內障的原因很多，主要的因素與年齡的增加有關，不過原本被視為老年視力殺手的白內障，近年也有年輕化的趨勢。患者會覺得視力模糊不清、對色彩的敏感度降低、在強光下會出現畏光的情形，除此之外，當更換眼鏡的頻率很高且無法有效改善視力時，有可能是罹患白內障的徵兆。

白內障點眼藥水會好嗎？

白內障的治療以白內障摘除併人工水晶體植入手術為主，藥物治療效果有限，不宜等到白內障過熟時再手術，風險較高。台灣亞東紀念醫院眼科部林鴻宇醫師表示，市面上有專門治療白內障的眼藥水，但實際效果尚未有定論，建議患者不要貿然使用。

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若白內障患者視力模糊嚴重到影響日常生活，則可能需要考慮接受手術。除了一般的小切口超聲波乳化手術外，還有各種不同功能性的人工水晶體可供選擇。這些人工水晶體能夠減輕老花和散光的程度，使手術後的視野更加清晰。台灣林鴻宇醫師也補充說明，對糖尿病患者而言，嚴格控制血糖至關重要，這不僅可以減少白內障的發生可能性，還能預防糖尿病引發的視網膜病變。

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