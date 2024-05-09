運動健身｜運動時不幸受傷怎麼辦？5大策略加速康復避免二次傷害

雖然民眾在運動時，總會盡力避免運動傷害發生，但若不幸遭遇傷害也不必過度擔心。



醫師指出，只要透過適當的休息、保護、冰敷、熱敷、藥物治療、物理治療以及合理的緩和運動，可以更好地應對傷害，加速康復進程。

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「適度休息」是保護受傷部位的第一步

台灣復健科醫師王竣平指出，受到運動傷害時，「休息」是傷害康復的基本原則，應避免使用受傷部位，以減少進一步損傷的風險，對於關節部位的傷害，可以使用彈性帶或繃帶進行保護，限制關節的移動範圍。

冰敷和熱敷 要適時應用

王竣平表示，「冰敷」和「熱敷」是運動傷害康復過程中常用的方法，對於急性傷害，可以採用冰敷來減輕疼痛和腫脹；而對於慢性傷害，熱敷則有助於促進血液循環，緩解肌肉緊繃。

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採取適當的藥物治療 才能好得更快

王竣平提到，受到運動傷害時，患者可在醫生指導下，適量使用非類固醇抗炎藥物（NSAIDs）如布洛芬等，可以有效緩解疼痛和減輕發炎反應，但民眾在使用任何藥物之前，都應先諮詢醫生的意見，才能好得更快。

進行物理治療和復健運動是重點

王竣平提醒，尋求專業物理治療師的幫助，制定有效的復健計劃，是加速康復的關鍵，透過量身打造的運動方案，可以增強肌肉力量、提高關節靈活性，促進受傷部位的康復。

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他也提醒民眾，面對運動傷害，我們無需過度恐慌，但也不可掉以輕心，想進行運動，也可以視狀況執行輕度、負擔較低的運動，有助於促進血液循環和維持肌肉活動，但在完全康復前，應避免進行高強度的運動，才能避免造成二次傷害。

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