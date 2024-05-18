筋骨僵硬｜5問題易引起身體僵硬增癌症風險！過量喝1物反而傷筋骨

人體就像一個大機器，經絡如同小管道，將氣血運載至全身各處，但隨著年齡增長，若不注意保健，身體逐漸僵硬，可能引發一連串健康問題。



中醫師指出，身體僵硬不僅會引發不適，還會影響到心臟、胰臟，甚至讓大腸癌風險增加，坊間常流傳喝醋可以軟筋骨避免僵硬，目前尚無足夠證據支持這說法。

身體僵硬增加疾病風險（按圖看清👇👇👇）

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身體僵硬常因5問題引起

台灣中醫師余雅雯指出，中醫有云：「痛則不通，通則不痛」，代表經絡不通暢或氣血不足，容易導致身體不適。常見的經絡不通是由5個問題引起，包括氣血不順暢引起酸痛、過食生濁氣阻礙氣血循環、生氣傷肝生濁氣影響血液運行、痰濕造成氣血瘀阻，以及血脈瘀阻易引發心血管疾病和關節疼痛等狀況。

運動有什麼好處？（按圖看清👇👇👇）

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身體僵硬增加疾病風險 心臟胰臟大腸都受影響

身體僵硬和疾病風險息息相關。余雅雯提到，共有以下3種病症要注意：

1. 心臟疾病

長期久坐的話，肌肉就無法燃燒過多的脂肪，血液流動的速度也會較為緩慢，讓心臟變得容易堆積脂肪酸，且長時間坐著容易有高血壓和高膽固醇。有研究指出，長時間維持同樣姿勢的人得到心血管疾病的機率，是那些偶而活動筋骨的人的2倍。

2. 胰臟過度運作

胰臟所產生的胰島素，是一種供給細胞葡萄糖使其有能量的荷爾蒙。但當細胞處在沒有活動的肌肉時，沒有辦法立即對胰島素做出反應，胰臟就會一直產生胰島素，進而導致糖尿病和其他疾病，2001年有一份研究顯示，只要一天久坐不動的話，細胞對胰島素的反應就會下降。

3. 大腸癌

有研究報告指出，長時間坐著容易增加大腸癌、乳癌和子宮內膜癌的風險。現有的論點認為與過多的胰島素會增加細胞的生長有關，而另一個說法則認為，規律的運動會促進天然的抗氧化劑的增長，進而殺死與致癌有關的的自由基。

5個簡單運動活絡身體（按圖看清👇👇👇）

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喝醋能軟筋骨免僵硬？醫提醒不宜過量

民間有偏方認為喝醋可使筋骨柔軟，避免身體僵硬。但余雅雯提醒，目前尚無足夠證據支持這些說法，醋雖有排毒、保肝等益處，但喝醋過量反而可能傷筋骨，尤其是骨骼虛弱或有腸胃宿疾的人更要謹慎，骨折病人在治療期間更應避免食用。另外，想避免身體僵硬，最好的方式就是運動與活動，年長者想活動身體，可以選擇八段錦或太極等較溫和的運動，還能避免關節炎惡化。

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