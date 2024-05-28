膽結石｜不良飲食習慣易致膽結石？切除膽囊後不宜吃1類型食物

膽結石是常見的消化系統病症，不一定會有症狀，通常等到患者痛到不行就醫才發現。外科醫師指出，膽結石的產生通常是不良的飲食習慣造成，讓膽囊必須在短時間內大量噴出濃縮的膽汁，造成結石。外科醫師建議，膽結石一旦已經出現症狀，就該積極治療。



台灣台北市立聯合醫院和平婦幼院區一般外科主任黃郁創指出，膽囊位在右上腹、肝臟下方，肝臟分泌的膽汁幫助身體消化食物中的脂肪，多餘的會暫時儲存在膽囊，用來調節膽汁的用度；膽結石的成因，最主要是不良的飲食習慣，其餘和種族、性別、懷孕、肥胖、糖尿病、高血脂、缺乏運動、接受腸道手術都有關聯，女性有膽結石的比例略高於男性。

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吃太油、吃飯不定時 容易結石

黃郁創表示，膽結石的形成通常有兩種情況，都是不良的飲食習慣造成，一種是常吃油脂含量過高的食物，肝臟來不及製造膽汁時，膽囊就會把儲存的膽汁用力擠出來，儲存膽汁和收縮擠壓的過程，會造成膽汁被濃縮、過度飽和，因此形成膽結石和膽砂。

另一種，則是吃飯不定時，經常空腹很久後再吃大餐，也就是台語俗稱的「大小頓」，肝臟製造出的膽汁沒有被用掉，也會在膽囊中過度濃縮、產生結石，還會因此使得膽囊變大。

膽結石病人怎麼吃？（按圖了解👇👇👇）

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有症狀可考慮手術 震波難碎成功率小

黃郁創說，有膽結石的人如果沒有上腹痛、噁心、黃疸、發燒、畏寒等膽囊炎症狀的話，不一定要治療，只要定期追蹤即可，若有症狀則建議以抗生素搭配膽囊切除手術治療，手術方式有腹腔鏡和傳統的手術。

膽囊切除的人，術後身體需要一段時間適應沒有膽囊的身體狀況，像是房子沒有水塔，水龍頭的水量會比較小，吃太油的食物，會造成身體無法完全消化脂肪，容易有拉子的症狀，因此黃郁創不建議膽囊切除的人吃炸雞、薯條等太油的食物。

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至於解決腎結石用的震波碎石，用在膽結石成功率小，受震動時結石會在膽囊中跑來跑去，或是卡在膽管，因此醫學上不建議使用。

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