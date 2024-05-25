高血壓｜前期患者無不適症狀易忽略病情　控制不當恐併發心腎疾病

台灣約有高達529萬人罹患高血壓，前期患者常因沒有不適症狀，容易忽略或未即時控制，導致病情加重。



台灣台大醫院心臟內科教授、台灣高血壓學會理事長林彥宏表示，長期高血壓會導致血管硬化，進而引發心衰竭、腎臟病、中風等併發症，這些共病危險性高，尤其心衰竭的致死率不僅高於癌症，長期腎高壓結果更可能導致洗腎，因此呼籲民眾，應依循「居家量測、130/80標準、722原則」3口訣，養成正確量血壓習慣。

如何控制血壓？（按圖了解👇👇👇）

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高血壓多危險？ 醫示警：恐併發心腎疾病

根據統計，台灣18歲以上的成人中，每4人中就有1人罹患高血壓！近年來因現代人飲食習慣、壓力大的生活型態，高血壓年輕化趨勢明顯。林彥宏分享，過去曾遇１位台灣壯年男子被家人送至急診，這名患者5年前檢測出高血壓，但因自覺無礙而未持續追蹤，送醫時心臟收縮功能低下，甚至出現肺水腫、危及性命，檢查後發現竟是因長期高血壓引發的心衰竭與腎病變。男子就醫後在醫護持續用藥幫助降血壓、管理心腎症狀下，1年後病情逐漸穩定、心腎恢復正常功能。

林彥宏形容，高血壓就像將身體置於「溫水煮青蛙」的狀態中，一時無感、久了就危及性命！舉例來說高血壓未控制，可能造成心肌肥厚，心臟舒張與收縮功能受影響，久而久之會演變為心衰竭；另一方面，長期體內高壓亦會造成腎臟腎絲球硬化，進一步惡化為腎病變。他也警告，嚴重心衰竭5年死亡率超過50%，比多數癌症還高；而腎臟病則常列於台灣10大死因，可以說，心腎病變是造成台灣民眾失能與死亡的最大元兇。

高血壓作為心腎疾病的高風險因子，近年心衰竭和慢性腎臟病治療的發展趨勢，亦以患者治療時應兼顧血壓與器官保護為目標！林彥宏說明，心衰竭治療藥物從過去常見的心腎素-血管張力素-醛固酮系統抑制劑、交感神經系統抑制劑等等，到近年加入SGLT2抑制劑，具同時管理血壓、腎病變與心臟功能的效益。數據指出，患者用藥後可減低因心衰竭或心血管事件住院風險、減緩腎功能惡化、降低蛋白尿、減少腎病及心因性因素相關的死亡率，亦可下降血壓。

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定期控制高血壓！3口訣有助民眾建立觀念

預防勝於治療，民眾要對付高血壓，首先要從定期監控血壓做起！為了幫助民眾建立正確量血壓認知，台灣高血壓學會推動「3口訣」，分別是「居家量血壓」、「130/80標準」與「722原則」：

▸居家量血壓：

血壓易受民眾身處環境、心情等因素影響，因此日常建立量血壓習慣才能量測出正確數值的血壓，建議民眾日常即可購買一般經核可認證的血壓計養成居家測量習慣。

▸130/80標準：

台灣近年高血壓定義與控制目標自140/90 mmHg下修至130/80 mmHg。

▸722原則：

血壓測量應連續測量7天、每天早晚2次、每次2遍間隔一分鐘取平均值，方能檢測出穩定、較接近自身狀態的血壓數據。

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最後，林彥宏呼籲，民眾日常就應建立正確量血壓認知與預防意識，對於高血壓且已有初步心腎病變的患者來說，及早選擇兼顧共病共管的藥物治療，也更有助於管理高血壓與心腎病變。

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