體臭｜天氣濕熱流汗後體味重？中醫教按3穴位1茶飲止汗防汗臭

你流汗後身體味道很重？ 夏日濕熱的天氣加上密閉空間，很容易聞到滿滿的鹹魚和汗臭交織的味道。為什麼有些人會有特殊體味和流汗過多的問題？汗臭味消除有效方法是什麼？以下中醫師解答。



為什麼流汗很臭？人體汗腺分為兩種

台灣中醫師王大元說明，人的汗腺分成小汗腺和大汗腺兩種。小汗腺負責分泌無色無味的汗水，遍布全身，能夠調節體溫和身體代謝；大汗腺則主要分布在腋下、私密處、肚臍和乳房周圍，與體溫調節無關，汗液濃稠混濁，含有角蛋白，容易被皮膚表面的細菌分解，產生特殊氣味。

年輕人身上有「老人味」？（按圖了解👇👇👇）

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中醫看體味：與「體內濕熱」有關

王大元指出，中醫認為「體味」多與體內脾胃濕熱、肝火旺盛或腎精虧虛有關。「脾胃濕熱」常和飲食習慣有關，喜歡吃燒烤油炸、辛辣甜膩或煙酒不離手，容易導致脾胃濕熱內盛，汗水內的代謝物也會跟著變多。「肝火旺盛」則與壓力過大、情志因素有關。「腎精虧虛」則是年過40歲，身體逐漸退化，皮脂腺功能失衡，四肢出油量減少，但頭面部和胸前卻大量分泌油脂，脂肪酸被細菌氧化形成老人味。

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流汗太多和濃濃體味如何改善？

王大元建議，要改善流汗太多和濃濃體味，可以減少精緻飲食和重口味，衣著多選擇透氣的棉絲質料，流汗後馬上擦乾，外出可多帶一件衣服替換。洗澡可使用殺菌或抑菌的沐浴產品，但不要過度使用，因為皮膚表面同時存在好菌與壞菌，只需改善菌叢種類和數量，而非徹底清除。另外，止汗劑和止臭劑可以防止體味蔓延，但須適量使用，避免阻塞毛孔和過度抑制流汗，導致體內熱氣無法蒸散。

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中醫調理多汗體味：內關穴、神門穴、黃耆水

若被多汗症和體味所苦，王大元說，中醫方面服用調和營衛或斂汗滋陰的藥物，如玉屏風散、生脈飲、黃耆、龍骨、牡蠣或桂枝湯加減等，也可多按摩手部的內關、神門等穴位。

茶飲方面可以喝一點黃耆水，對於止汗的效果也不錯，做法是：1兩黃耆加入2升的水煮沸後，轉小火再煮20分鐘放涼即可飲用。

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