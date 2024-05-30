慢性疲勞｜莫名且持續性疲倦是癌症警號！按壓3穴道助緩解疲勞

疲勞是許多人面臨的困擾，但若是莫名且持續性的疲倦感，則可能是某些疾病的警訊。



台灣胃腸肝膽科醫師錢政弘表示，癌症就是其中一項可能引起異常疲勞的疾病，尤其是腸胃道的癌症、肺癌、肝癌及血液方面的癌症，更容易出現疲倦的症狀。

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疲勞可能是癌症的表徵

台灣錢政弘醫師指出，癌症會引起異常的疲勞感，主要原因包括出血導致貧血、肺部腫瘤影響氣體交換、肝癌細胞影響肝功能，以及血液疾病如白血病導致紅血球生成受阻等。他曾遇過一位台灣70多歲的老先生，主訴近期容易感到疲勞，自認為是肝火旺盛導致睡不好，但經腹部超聲波及電腦斷層檢查後，發現其腹腔及腦部都有淋巴結腫大的情形，最後確診為全身性的淋巴癌。

甲狀腺低下也可能造成疲勞

除了癌症之外，錢政弘醫師提醒，甲狀腺低下也可能引起類似抑鬱症的疲倦症狀。他曾遇過一位病患因感到異常疲勞且意志消沉，足不出戶長達3個月之久，原本以為是抑鬱症，但經檢查後發現是甲狀腺低下所致。在接受甲狀腺藥物治療後，該名病患的體力與心情都恢復了正常。

按壓穴道可紓緩疲勞

對於緩解疲勞，吳明珠中醫師建議可透過按壓穴道來達成。她指出，位於頭頂百會穴上下左右1.5吋處的「四神針」穴道，以及手腕橫紋上3個指頭寬的「內關穴」，再加上膝蓋下方3吋、脛骨旁1吋的「足三里穴」，都是紓解疲勞的好位置。按壓時須配合深呼吸，若是足三里穴還可以加強按壓並熱敷。

3招可逐步緩解慢性疲勞（按圖看清👇👇👇）

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中藥「三通湯」有助改善疲勞

吳明珠中醫師表示，中藥「三通湯」可用於改善疲勞問題。這個方劑包含了9味藥材，包括丹參、川芎、葛根等有通血脈作用的藥材，桂枝、甘草等可溫通經脈的藥對，五味子、人參（或黨參）、茯苓等補氣健脾的「生脈飲」與「四君子湯」，透過綜合調理，可幫助緩解疲勞、胸悶等症狀，並改善睡眠品質。

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