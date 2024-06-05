腦中風｜手腳麻木是中風警號？出現3症狀應把握黃金3小時立即施救

手腳出現麻木症狀，除了四肢局部血液循環不良是可能的原因，也可能是大腦微血管循環障礙導致周邊神經受損所造成。



通常末梢血液循環不良常會造成手麻腳麻加上四肢冰冷的情形，但若是突發性單側肢體無力或發麻、無法控制面部表情等，往往是中風前的重大警訊，應儘速就醫診治。

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醫分析手麻腳麻常見原因 若合併這些症狀恐是中風

台灣中和國泰診所程建中醫師表示，手麻腳麻大多數是神經受到壓迫，但有部分是血管問題，若合併出現手腳冰冷，多半是因為末梢血液循環不良造成。臨床最常遇到腕隧道症候群造成手麻症狀，因過度使用導致，通常發作在慣用手的手掌面部位，症狀表現為大拇指、食指和中指發麻，無名指只麻一半，小拇指不會麻。此外，低頭族容易發生的頸椎退化，症狀包括從頸部一路麻到單手或雙手，或合併手麻腳麻；而糖尿病患發生周邊末梢神經病變，也可能產生手腳末端的麻感。

另外，令民眾擔憂的腦中風，可分為出血性和缺血性腦中風2大類，前者可能因為高血壓、腦部受傷等因素導致血管破裂出血；而缺血性腦中風則起因於腦內血管阻塞所致，原因可能是心臟疾病、高血壓、糖尿病和高血脂等造成。

腦中風發作通常來得突然，程建中醫師指出，如果出現：

（1）單側手腳無力、發麻。

（2）臉歪嘴斜，無法控制表情，甚至口水不自主流出來。

（3）說話口齒不清、像大舌頭或含滷蛋。



出現以上症狀時很可能是中風，應即刻送急診救治，把握黃金3小時立即施救，注射溶解血栓藥物，恢復健康的機率較大。

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中風後把握3個月黃金復健期 復健治療分3大部分

倘若不幸罹患腦中風，腦部細胞因為血液無法正常供應缺氧或缺血因而壞死，造成不同部位損傷，嚴重的後遺症可能出現肢體無力、感覺遲鈍、語言障礙、方向感和記憶力減退、個性改變等現象。

程建中醫師解釋，中風復健治療約可分為物理治療、職能治療和語言治療3大部分，目的是為了重新建立失去功能的神經連結，必須有耐心和毅力，循序漸進復建，才能看到改善效果。一般來說中風愈輕微、年紀愈輕，愈有機會經過復健康復。

台灣程建中醫師強調，中風後的黃金恢復期大約3個月，這段期間努力復健有機會改善大部分功能，黃金恢復期後的復健目標則是避免肌肉孿縮。

不過，中風後復原情況往往取決於語言區塊是否受損，是否能聽懂語意，否則復健效果也會因此打折扣。程建中醫師也曾遇過1名37歲女性患者，中風手術後只有眼睛能動，經過努力復健，奇蹟回復到能夠自理生活。

5招日常保養神經和血管（點擊下圖看清！👇👇👇）

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銀杏葉萃取物促末稍血循 手麻腳麻症狀獲改善

血流不順、打通血路有助預防中風，台北名祥藥局朱熏祥藥師表示，目前市面上常見打通血路的保健品有納豆、魚油，指示用藥則有循利寧銀杏葉萃取物等。常有民眾前來諮詢，例如四肢冰冷、血液循環不好，或是手麻腳麻該如何改善，多會建議服用銀杏葉萃取物來改善下肢循環功能。

台灣朱熏祥藥師指出，銀杏葉相關產品多元化，以循利寧為例，成分是銀杏葉萃取物，由於萃取方式不同，製作過程嚴謹，藥性確實、成效明顯，服用也安全有保障，不僅能促進末梢血液循環，清除體內有害的自由基，提高血中攜氧量，還有助於腦部血液循環作用，預防失智症，並幫助組織器官正常運作，手麻腳麻也能有效改善。

台灣1名約70歲左右的女性，因為手腳冰冷麻木，指間麻麻，循環不好、不靈活的感覺，前來藥局詢問能吃什麼保養品改善，推薦婦人服用循利寧後，最初每天服用3次，服用2、3個月後手腳冰冷麻木明顯減緩，目前每天減量改服用1次，繼續維持保養。

台灣朱熏祥藥師說明，服用銀杏葉產品有促進血循作用，孕婦、拔牙或手術前建議暫停使用，以免增加出血風險，也應避免與阿斯匹靈、抗凝血藥物合併服用，建議服用銀杏類產品前，應諮詢醫師或藥師指示，確保用藥安全。

如何區分梗塞型和出血型腦中風（按圖看清👇👇👇）

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罹患三高不一定會有明顯症狀 當心腦中風風險增

台灣程建中醫師提醒，罹患三高不一定會有明顯症狀，但患有三高將增加腦中風的風險，應積極控制三高數值，應遵照醫囑，配合醫師調整用藥；其次，飲食控制包括高血壓少吃鹽、高血糖少吃澱粉和醣類、高血脂則要吃清淡些，再搭配規律運動3管齊下，就能有效降低中風機率。

朱熏祥藥師則建議，生活作息應規律，肥胖應多運動減重，平時可適當補充銀杏葉萃取物保養血管，有助維持血流暢通。

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