中風｜正常血壓突然變低？藥物交互作用恐致血壓過低令器官受損

高血壓是造成人們心腦血管重要為因子，因此不少醫師再次強調需要好好控制血壓，但別以為血壓太低是好事，恐怕也不利健康，會因血流達不到腦部末梢血管產生「中風」。家醫科醫師提醒：「尤其有些不是治療高血壓的藥物，同樣也可能導致血壓降低，在藥物交互作用之下造成血壓過低。」



正常血壓卻突然變低？竟是藥物惹禍

為了控制高血壓，通常在臨床醫師會開立2-3種藥物來穩定血壓，透過不同藥物的機轉配合，對於血流控制更加穩定，多數血壓都是在中午會達到最高，因此通常血壓藥物會在早上服用。

低血壓的症狀（按圖👇👇👇）

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但若本身已經透過藥物來控制血壓，要更加留意其他藥物的使用，台灣書田診所家醫科主任醫師何一成表示：「除降血壓藥物外，有些不是治療高血壓的藥物，同樣也可能導致血壓降低，如抗柏金遜藥物、硝酸鹽類、抗抑鬱劑、肌肉鬆弛劑、攝護腺藥物、勃起功能障礙藥物等。」

近期何一成收治一名個案，就是出現類似狀況，一名50多歲男性，因為高血壓已經規律服藥1年多，好不容易將血壓穩定控制下來，但沒有想到一次回診時發現血壓偏低，尤其是姿勢改變時，容易感覺頭暈、疲倦，經檢查後才發現是因為攝護腺肥大，有服用改善排尿的藥物，判斷是藥物所引起。

▼量血壓也分左右手！左右手的上壓相差愈大，血管阻塞風險愈高。（按圖 👇👇👇）

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藥物交互作用也可能導致血壓過低！

臨床上，約有30%高血壓患者服用2種高血壓藥物，30%患者服用3種高血壓藥物，何一成提到：「除了藥物劑量讓血壓太低之外，還有一般用藥也可能與高血壓藥物產生交互作用，讓藥物產生加強作用，會使本來正常的血壓變得過低。」

千萬別忽略血壓低對身體造成的危害，低血壓會讓身體器官長期血流不足，造成器官一種慢性的傷害！有研究指出，長期血壓偏低會造成體內器官血流不足，可能引起情緒低落、慢性疲勞、抑鬱、記憶力減退、思考反應變慢等問題，甚至增加「老年失智症」的機率。

低血壓可能的症狀包含：視力模糊、頭暈、想睡、疲累、虛弱、四肢冰冷等，有的患者在姿勢改變時，如由坐或躺變成站立，會產生頭暈，可能只持續幾秒鐘到幾分鐘，但嚴重時會呼吸困難、昏倒。

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血壓太低讓器官慢性受損！血管狹窄者更要當心

特別是本身有「腦血管病變」或「腦血管狹窄」，不是單純把血壓降低就好，如果血壓又壓得太低，血流達不到腦部末梢血管，就可能因腦血流不夠而中風，所謂的缺血性腦中風。

除了藥物造成低血壓的問題以外，何一成提醒：「引起血壓偏低的可能原因有脫水、失血、心臟疾病、貧血、靜脈回流變差等。」若民眾發生血壓偏低，建議先就醫排除器質性疾病的問題，並檢視目前服用藥物的種類、劑量等，且評估是否有造成低血壓的促發因子，再加以改善，切勿自行任意調整藥物。

且許多高壓控制不穩定的民眾，都沒有定義量血壓的習慣，何一成說：「如果日常生活中收縮壓低於110mmHg或是舒張壓低於70mmHg時，這時一天早中晚需要各量三次，若三次都低於正常值建議及早就醫，若是中間有些為起伏則可以再觀察。

何一成提醒：「高血壓已服藥者，血壓也會隨時間變化，如果身體的狀況改變，或是服用了其他非高血壓藥物，血壓可能偏高或偏低。」建議養成天天量血壓的習慣，發現血壓降低，或是出現低血壓相關症狀，應提早回診評估發生原因或調整藥物。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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