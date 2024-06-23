頭髮護理｜過度清潔頭皮易致頭皮發炎？醫生教你挑選合適洗頭水

時序步入夏季，有些人皮膚變得容易出油，為了減少油膩而使用主打去油功能的洗頭水，但是也要小心過度清潔頭皮反而造成頭皮發炎、長青春痘、有頭皮屑等狀況，皮膚科醫師提醒，頭皮出狀況，就要考慮更換性質更溫和的洗頭水，避免頭皮再受刺激。



台灣新光醫院皮膚科主治醫師唐豪悅指出，頭皮和臉部都是皮膚的皮脂腺分泌旺盛的位置，或多或少會出油，尤其男性和女性生理期前、生理期中，屬正常現象、不是病，可以使用去油洗頭水，洗頭的頻率建議通常每兩天洗一次。

▼頭皮屑掉不停的常見三大原因（按圖了解👇👇👇）

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洗出症狀就該停 避免過度刺激頭皮

然而，如果使用去油的洗頭水一段時間後，頭皮出現容易出屑、頭皮屑變多、頭皮發炎一塊一塊紅紅的，或是頭皮長青春痘等症狀，代表頭皮受到刺激，就要考慮改用其他較適合的洗頭水，有頭皮屑可使用去頭皮屑的洗頭水，毛囊發炎可使用含茶樹精油成分的洗頭水。

有頭皮屑可使用去頭皮屑的洗頭水，毛囊發炎可使用含茶樹精油成分的洗頭水。（erick-larregui／unsplash）

值得注意的是，有的人會想用具有去角質功能的洗頭水，或到髮廊做去角質護理，唐豪悅雖不反對，但強調絕不能太頻繁去角質，頭皮的角質是否有厚到需要去角質，需要專門的儀器檢測，或是請皮膚科醫師判斷，如果真的很厚，一個月做一次去角質即可；如果做了去角質反而讓頭皮的症狀更加嚴重，就代表頭皮皮膚屏障已經受損，務必停下來，否則會加重頭皮的不適。

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另一方面，如果有脂漏性皮膚炎的成人，在季節交替時也容易有頭皮屑，可以使用抗皮屑芽孢菌成分的洗頭水洗頭，以減少頭皮的發炎症狀。唐豪悅說，脂漏性皮膚炎不易斷根，洗頭時盡量用指腹按摩頭皮，避免用指甲抓，以免抓傷或是造成頭皮發炎的症狀惡化，且要避免使用去角質的產品，症狀發作時不要吃刺激性食物、抽煙、喝酒，保持睡眠充足、做好壓力管理，才能減輕症狀嚴重程度。

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