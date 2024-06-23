暗瘡｜超過6成人青春痘持續到成年！3大成因使皮脂腺分泌更旺盛

傑夫從青少年就飽受青春痘困擾，因未妥善治療導致留疤，雖嘗試過各種方式，但痘疤不僅無法完全抺去，而且年過35歲仍反覆發作！



青春痘6成持續到成年 揭曉3大成因

痤瘡俗稱青春痘，是台灣人普遍面臨的皮膚問題，根據文獻顯示，台灣超過85％青少年有青春痘問題，其中更有64％會持續到20歲以後，就是俗稱的「成人痘」。

▼點解會生暗瘡，知道原因先可以對症下藥！（按圖了解👇👇👇）：

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台灣醫用雷射光電學會理事長胡倩婷說明，青春痘的成因跟內分泌、日常飲食作息、氣候等有關，以上因素很有機會影響到皮脂腺的分泌變得更加旺盛，加上毛孔堵塞就更容易造成發炎，形成青春痘。而皮脂腺就是出油的根源。

痘痘痕跡難抹滅 治療方式：口服藥、藥膏、雷射

兒童痘因為年紀的限制，很多藥物無法使用，如何達到最有效的治療與降低痘疤的形成，都是相當重要的。

傳統治療方法如口服藥物治療和外用藥膏，固然有效，但許多民眾在治療時誤信偏方，或自行購買成藥導致治療成效欠佳，或未找尋專業的醫療團隊進行評估，誤使用不適合的雷射治療，造成錯誤的治療引發更多的後續處理。

胡倩婷表示，光電雷射在醫療上已發展多年，特別是在皮膚科及眼科等領域，而青春痘的治療從過往的染料雷射、油切雷射等，到近期的脈衝光，一直在不斷地發展相關應用。

▼8個痘痘對應器官位置（點擊下圖看清！👇👇👇）

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治療青春痘新選擇 傳統治療合併新型光電雷射治療

新型青春痘雷射治療已正式取得衛福部許可，讓許多不適合吃藥的族群，如兒童、備孕婦女或孕婦等，或僅依靠口服藥物未能達理想及停藥後復發的青春痘患者，獲得了全新的選擇。

台灣皮膚科專科醫師周宛儀說明，新型雷射治療是針對不想吃藥或合併輔助治療的選擇，利用1450nm及450nm雷射波長來進行治療。1450nm能讓皮脂腺萎縮，比較不會出油或長痘，治療過程中搭配冷媒降溫，比傳統雷射的疼痛感低很多；450nm藍光的波長可以有效殺菌，使痤瘡桿菌中的紫質產生自由基達到滅菌的效果。

而文獻也顯示，經過1450nm及450nm雷射三次治療並追蹤12週後，發炎程度從4下降到1.9、發炎型痤瘡減少62.3％、皮脂分泌量減少50％。

戰勝青春痘 同步改善飲食、清潔、生活習慣

台灣皮膚專科醫師林亮辰提醒，飲食、生活習慣的調整也極為重要，包括清潔保養的觀念，哪些食物適合吃、哪些不合適等。在臨床上很常遇到民眾缺乏正確觀念，雖然都有持續有在治療，但日常的壞習慣未有改變，反而導致青春痘反反覆覆，不見好轉。

6種超傷皮膚食物（按圖👇👇👇）

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周宛儀分享，預防勝於治療，清潔保養有三大重點：

1. 溫和清潔：以不乾澀為主

2. 單純保濕：有乾的地方或擦藥會刺激的地方再局部擦清爽單純的保濕

3. 做好防曬：嚴重時先用遮蔽的方式防曬，等痘痘穩定時再使用清爽的防曬避免阻塞毛孔。



【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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