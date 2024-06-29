腸胃炎｜夏天屬好發季節？中醫教急性期可按壓3穴位緩解胃脹不適

夏季高溫讓細菌容易繁殖，加速食物腐敗，加上天氣熱，大家喜好生冷飲食，一旦食材不新鮮，就容易感染腸胃炎。中醫師提醒，若發生上吐、下瀉等情形，最好先禁食，並多補水分及電解質。



台灣中醫師段薰表示，腸胃炎是指胃、大小腸發炎，導致嘔吐或腹瀉。依據致病原因分為「感染性」和「非感染性」。感染性腸胃炎又分為病毒性與細菌性；非感染性腸胃炎則是指化學藥物中毒、動物性或植物性天然毒素所造成的症狀。

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腸胃炎分2類，症狀表現大不同

感染性腸胃炎中，不管是病毒性或細菌性的症狀都有腹瀉、嘔吐。此外，病毒性腸胃炎會有明顯的嘔吐、水瀉，且伴隨呼吸道症狀，或有頭痛、肌肉痠痛和稍微發燒；細菌性腸胃炎常伴有高燒、糞便有血絲、腹痛比較嚴重。



非感染性腸胃炎的病因多，較常見的原因有藥物，如非類固醇消炎止痛藥；食物，如乳糖和麩質；疾病像是克隆氏症、潰瘍性結腸炎等，都屬於非傳染性疾病來源的腸胃炎。另外，食用被污染的肉食性魚類等，亦會導致腸胃炎。



預防腸胃炎，跟著中醫師這樣做

預防腸胃炎從日常生活做起，平時應養成勤洗手的習慣，備餐前、進食前、如廁後及照顧病人後，皆應以肥皂或洗手乳正確洗手。食材應正確保存確保新鮮，蔬果要清洗乾淨，避免生食生飲，尤其是貝類水產品應澈底煮熟再食用。

段薰指出，急性腸胃炎時應減少或暫停進食，盡量不要喝牛奶及豆類製品、油膩食物、刺激性食物；待症狀改善後再少量清淡飲食如粥、方包，切記不可馬上恢復正常飲食，否則容易產生胃痛脹氣等消化不良症狀。段薰進一步推薦，在急性期時可以按摩以下穴位，以減輕腸胃不適感。

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急性腸胃炎用3穴位緩解不適

1. 內關穴

位置：手腕內側橫紋往手肘方向三個手指橫幅，兩條筋中間。

功效：主管心胸胃，可緩解胃脹和嘔吐感。



2. 公孫穴

位置： 足內側緣，第一蹠骨基底的前下方。

功效：調整腸胃道，促進消化，減緩胃脹氣。



3. 足三里穴

位置： 膝蓋骨外側凹陷處，往下4隻指頭寬處。

功效：促進腸胃蠕動，減緩不適。



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