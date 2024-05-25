腸胃炎｜嚴重腹瀉很快沒事還是患癌？若遇血便黑便7狀況勿輕視

假期之後，許多人出現「拉肚子」、「腹瀉」症狀，不過並不是每個人都是吃壞肚子造成，若出現7狀況，應立即就醫，同時列出8大腹瀉原因。



台灣肝膽腸胃科詹宜學醫生在Facebook分享，如果是吃壞肚子的「急性腸胃炎」不需要太緊張，只要調整飲食，再搭配藥物治療，幾天後就會痊癒。而大便型態變軟、不成形，以及每天排便次數增加，就是「腹瀉」。

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造成腹瀉原因

1. 急性腸胃炎

因細菌或病毒感染而造成的症狀。細菌感染包括沙門式桿菌、金黃色葡萄球菌等，也可能造成血便；病毒感染則像是諾羅病毒、腸病毒、腺病毒等，還會出現感冒症狀。

2. 藥物影響

部分藥物副作用會造成腹瀉，抗生素是常見原因之一，若是藥物影響，通常停藥後就會改善。

3. 食物影響

除了感染，食物太油膩、太辣、太重口味，會因為滲透壓的因素造成腹瀉外，對食物的過敏反應，也會造成免疫系統過度反應而腹瀉。

4. 消化器官腫瘤

胃癌、胰臟癌、小腸癌、大腸癌，都有可能造成腹瀉、血便。

5. 腸躁症

造成原因目前不是很明確，不過基因、食物、心因性都是目前可以解釋的。

6. 內分泌功能異常

甲狀腺機能亢進常造成腹瀉，其他諸如神經內分泌腫瘤也可能造成長期腹瀉。

7. 自律神經失調

當交感與副交感神經功能失去平衡，副交感神經過度活躍時，也可能造成腹瀉。須藉由運動、休息等方式調節自律神經的平衡。

8. 免疫系統功能異常

自體免疫疾病、發炎性腸道疾病、後天免疫缺乏症候群（AIDS）、化學治療造成的免疫力低下或腸黏膜的受傷等因素。

詹宜學提醒，腹瀉時飲食應清淡，避開太油膩、重口味食物，也不宜過量吃太飽；補充足夠的水分、電解質，若要喝運動飲料，建議稀釋後再飲用，太甜的飲料反而會使腹瀉更嚴重，除此之外，也可以補充對腸道菌群失調有幫助的益生菌。

另外，詹宜學示警，一旦出現血便、黑便、黏液便、發燒、腹部疼痛、持續嘔吐、持續腹瀉超過一週，經藥物治療，依舊未見改善，務必盡快就醫，接受進一步的治療與檢查。

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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