胃酸倒流都會導致心臟不適？先做1件事改善胃酸倒流避免刺激物質

胸悶、胸痛是心臟病常見症狀，而胃酸倒流也會造成火燒心而心臟不適，該如何分辨胸痛是心臟病還是胃酸倒流呢？



胃酸倒流 每4人就有1人

台灣花蓮慈濟醫院肝膽腸胃內科主任陳健麟指出，現代人有胃酸倒流困擾的愈來愈多，盛行率從10年前的10％，到現在上升到將近25％，等於每4人就有1人因胃酸倒流所苦。

胃酸倒流分3大類（按圖👇👇👇）

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胃酸倒流症狀有哪些？2症狀最常見

陳健麟表示，胃酸倒流因胃酸逆流造成食道受傷，最典型的症狀就是火燒心及酸逆流感，患者在胸口中央處會感到明顯的灼熱疼痛感，常會誤以為是心臟問題引發的胸痛。

胃酸倒流因胃酸逆流造成食道受傷，最典型的症狀就是火燒心及酸逆流感，患者在胸口中央處會感到明顯的灼熱疼痛感，常會誤以為是心臟問題引發的胸痛。（Christian Erfurt/Unsplash）

陳健麟說明，如果是胃酸倒流引起的火燒心，並不會因為活動量增加而更劇烈，且不會伴隨喘不過氣的感覺，同時會明顯感受到有液體從胃湧上來，甚至嘴巴感到一陣酸苦味；而心臟病造成的胸痛，則會隨著活動量增加而症狀加重，患者常會伴隨喘不過氣的狀況。

胃酸倒流其他非典型症狀，包含：咳嗽、聲音沙啞及喉頭異物感，可能是逆流物質到達更上方的咽喉所導致。

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治療胃酸倒流 先做這件事

陳健麟表示，胃酸倒流可透過胃鏡、食道酸鹼測定、食道機能等檢查來診斷，並根據胃酸倒流的嚴重程度進行手術或藥物治療。不過，治療胃酸倒流的第一步是調整生活習慣，建議睡前2小時避免進食，以及減重、減少煙、酒、咖啡、梳打飲料等刺激性物質。

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