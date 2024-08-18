男性健康丨精液變色是感染警號？醫教辨別顏色秘訣出現這種快就醫

你知道精液的顏色也能看出身體健康嗎？醫師指出，「感染」恐是造成精液變色的原因，常見的精液顏色通常是半透明與乳白色，若是出現黃綠色、紅色的精液，恐是發炎感染導致，建議民眾儘速尋求醫療協助。



精液顏色異常 男子緊急尋醫求助

台灣泌尿科醫師呂謹亨分享案例，一位30幾歲的男性患者，因為射精液體呈黃色而感到緊張，決定前來就診。雖然患者表示不會感到疼痛，也沒有到血精的程度，但仍擔心症狀代表的健康問題。

精液顏色反映身體狀況（按圖👇👇👇）

+ 3

相關文章：男性健康｜精液顏色反映身體狀況 醫生揭「這3種」最好就醫檢查

經過問診，醫師得知該名男性患者本身並無其他疾病，性功能也都正常，射精、解尿都沒有不適感，超聲波檢查發現患者有輕微的攝護腺鈣化，其他理學檢查及肛門指診結果則屬正常範圍，最終打算進行細菌培養，以利對症下藥，徹底解決問題。

「感染」恐是造成精液變色的原因

呂謹亨表示，根據醫學研究統計，約有40%不孕症的男性，儘管精液外觀呈現半透明健康色，經過細菌培養後，仍可能檢測出精液感染問題。一些容易引發泌尿道感染的細菌，甚至是淋病，若未及時治療，拖延到後期，不僅男性本身，連伴侶都可能因此導致不孕。

為避免症狀加重，也為預防日後影響生育，患者可以先接受精液檢查以及細菌培養，確認是否有感染、感染菌種為何，或是否還有其他潛在問題，以利對症下藥，徹底解決病痛。

男人必吃！3種食物有效預防前列腺肥大、前列腺癌（按圖👇👇👇）

+ 10

相關文章：前列腺健康｜男士必讀！3大食物有效預防前列腺肥大、攝護腺癌

精液顏色透露健康警訊 白、黃、紅色各有不同

呂謹亨提醒，精液常見的顏色有白、黃、紅三種。若精液是半透明、乳白色、灰白色屬正常，久未射精則可能略帶淡黃，仍屬正常範圍；若精液呈黃色、黃綠色，則可能代表生殖系統出現感染、發炎等情況，睪丸副睪丸、輸精管、前列腺、儲精囊或泌尿道發炎都有可能，若伴隨疼痛或灼熱感，更應及早就醫。

相關文章：【尿色】深啡缺水起泡因腸道炎？7種尿液看健康每日應小便幾次？👇👇👇

+ 18

若精液呈現黃綠色或草綠色，更要提高警覺，小心是否感染淋病；而紅色、暗紅色、棕黑色的精液，則可能反映攝護腺或儲精囊發炎出血，或是腫瘤、結石侵犯穿透血管所致，建議儘速尋求醫療協助。

延伸閲讀：

蛋蛋變小、男性不孕，都「這血管」惹禍！台醫顯微手術揚名國際 港男治好大讚台灣醫療

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」