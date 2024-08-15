慢性疼痛｜4種疼痛身體正發出求救信號！醫提醒趕快找出原因解決

疼痛是身體的保護機制，當有疼痛警訊時，暗示身體可能有某種問題或病變。研究發現，長期疼痛生理上會出現頭暈目眩、腳痠手軟、高血壓、心悸、胸悶、便秘、腹脹、胃潰瘍等問題。醫師表示，一旦出現疼痛一定要趕快找出原因解決，因為長期處於疼痛會讓整條神經都變得更加敏感。



疼痛是不愉快的感覺及情緒經驗，是心跳、呼吸、血壓、體溫以外的第5個生命徵象，全台灣約有400萬人有慢性疼痛問題。台灣疼痛醫學會理事長、三軍總醫院麻醉科醫師葉春長表示，疼痛不應被過度忍耐，揪出引起疼痛的原因，才能有更好的生活品質。

慢性疼痛、急性疼痛兩者有何分別？（點擊下圖看清！）

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葉春長表示，過去美國抗痛協會（Partner Against Pain簡稱PAP）針對長期為疼痛所苦的民眾進行調查，發現病人一旦出現疼痛，不僅生活功能變差，首當其衝受到影響的是睡眠佔56%，其次是情緒佔51%、失去行動能力佔30%、毫無「性」致佔28%、沒有食慾佔7%。

疼痛有分為急性疼痛、慢性疼痛

疼痛又分為急性疼痛與慢性疼痛，其中慢性疼痛被臨床醫師視為最棘手且最難以處理的疼痛。

- 急性疼痛：疼痛是立即發生的，通常由特定的損傷或疾病所引起，大多會因為損傷或疾病的消失而獲得緩解，持續的時間小於三個月。

- 慢性疼痛：疼痛持續時間會超過3個月，疼痛強度從輕度至重度，是突然或緩慢發生，且持續不斷或反覆存在，無法預期何時會緩解。



8種疾病易引起慢性疼痛

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疼痛別忍 小心演變成慢性折磨

葉長春說，疼痛，是身體的警訊，一旦出現疼痛，代表身體有狀況，千萬不能忍，忍久了，痛覺會產生記憶，烙印在中樞神經，即使患處已痊癒，仍有說不出的疼痛感。當疼痛出現時，一定要及早揪出病因接受治療，一旦演變成慢性疼痛，「痛就不再是一種警訊，而是一種『折磨』，比疾病本身還要可怕」。

「慢性疼痛比急性疼痛還可怕，」葉長春說，有疼痛一定要處理，一旦變成慢性疼痛會造成病理性神經疼痛。以手被東西被扎到為例，扎到後置之不理，持續好幾周有痛感，代表被扎處對痛覺己經產生記憶，這種記憶稱之為神經性病理性神經疼痛，又稱為「痛覺殘留」。

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這「4種」痛是身體正在發出SOS

也正因為如此，民眾不能不把疼痛當一回事，以為只要「忍」一下就沒事了。他再次提醒民眾，當身體出現持續性的疼痛，最好趕快尋求疼痛科醫師協助，解決惱人的疼痛問題。尤其是出現以下以下4種情況表示身體正在發出求救訊號：

1. 突然出現劇烈疼痛，且是從未出現過的劇痛，有可能是主動脈剝離、心肌梗塞或是膽囊炎，最好趕快到醫院就診。

2. 非典型的疼痛，雖然80%的疼痛皆以胸悶為表現，仍有20%的人出現非典型症狀，疼痛區塊從胃部蔓延到下巴。

3. 三高病患出現不明原因的背痛或肩痛，服用「舌下錠」5分鐘之內疼痛仍未緩解，最好儘速到大醫院就醫。

4. 服用雙倍止痛藥仍未止痛或效果不如預期，最好趕快到醫院就診。以頭痛為例，過往服用止痛藥都可以得到緩解，這次服用雙倍止痛藥卻未達到止痛效果，或是痛法與區塊跟以往有很大不同，可能有潛在性腦血管方面的疾病。



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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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