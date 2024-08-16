消暑｜刮痧解暑氣兼緩解各種疼痛？正確刮痧5要點放鬆肌肉或筋膜

今年夏天各地屢屢創下新高溫，極端的氣候也讓熱傷害人數激增。面對炎熱高溫，不少人頭暈暈、腦脹脹，甚至出現輕微中暑現象時，會透過刮痧擺脫暑氣。刮痧真的能解暑嗎？多久可以刮一次？如何沒有刮出痧怎麼辦？有哪些適應症？



在傳統醫學中，刮痧被認為具有平衡陰陽、扶正祛邪、排泄瘀毒、退熱解驚、開竅益神等功效。台灣中醫大中醫部針灸科醫師廖翊芳表示，現代中醫將刮痧運用於中暑、美容、婦女疾病以及各種傷痛。

臉部刮痧方法（點擊下圖看清！👇👇👇）

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刮痧為什麼可以「消暑」

廖翊芳解釋，身體受到炎熱暑氣的影響，體表毛細孔擴張、汗流浹背，加上現代化空調造成溫差，容易中暑或感冒，可能還會伴隨急性咽喉腫痛、腹瀉等。透過刺激體表經脈，調整身體氣血，把汗逼出同時並將體內的邪氣一併向外排出。

民眾可以使用刮痧板，沿著後背的膀胱經、督脈直線、同方向做重複刮拭，廖翊芳說，這兩條經絡是身體陽氣最旺盛的經絡，刮痧可以幫助經絡的氣通暢。另外，也可以使用硬幣在大椎穴，即後頸部低頭時最突出的部分，做單方向小面積的刮痧，可以瞬間解除肩頸部的緊繃不適。

刮痧也可以緩解各種疼痛

刮痧可以解暑外，也可以緩解疼痛，廖翊芳表示，扭挫傷或是頭痛、四肢痠痛、落枕、腰痛等，都是因為氣血不通引起疼痛，刮痧有助於通暢身體局部堵塞不通的氣血。建議民眾使用刮痧板針對痛點或病灶，做放射狀（扇形或星形）或點狀穴位的刮拭。

另外，針對慢性、頑固性的肌肉關節症狀，醫師也常用刮痧來放鬆肌肉或筋膜。

▼究竟刮痧是否愈痛愈好？哪些人不適合刮痧呢？（按圖了解👇👇👇）

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不用花錢用刮痧臉部拉提

除此之外，刮痧在女性的效果更加明顯，廖翊芳建議使用玉石滾輪、臉部按摩、刮痧，改善皺紋、達到拉提的效果。哺乳期乳汁不暢的媽媽們，可以在膺窗、乳中、乳根、食竇和膻中穴位向胸部方向刮痧，可以幫助乳汁的分泌。女性更年期則可在膀胱經、心經、腎經的刮痧，可緩解更年期的不適。

如何正確刮痧

- 使用油（簡單的油或精油皆可）、藥油或藥膏潤滑待治療的區域。

- 為了避免施術者受傷，施術者的肩、肘、腕自然彎曲。

- 握空拳，將刮痧板置於拇指和其他四指之間。

- 刮痧板與選刮部位的皮膚保持45°∼90°夾角，其中，90°代表刮痧板垂直肌膚表面，劑量最重。

- 依據臨床病情，做「點」、「線」、「面」的刮拭，通常分為局部刮痧法、穴位刮痧法及循經刮痧法。



關於刮痧的大小事

刮痧時，需要特別留意什麼嗎？

需要注意保暖，不可以在刮痧時吹風。刮痧結束也要盡量避免立刻勞動或沖涼，飲食上可多飲用溫開水，以增強新陳代謝，促進毒素的排泄，絕對禁止食用冰冷、油膩或難以消化的食物。

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如果沒有出痧怎麼辦？

刮痧是一種保養身體的方式，透過刮痧達到促進循環和暢通氣血的效果，要避免用力過猛或用力不均、節奏不一、次序無章，每個部位以不超過10分鐘為宜，或以出痧為度，但不應強求。

多久可以刮痧一次？

一般而言，在刮拭後一至兩天內出現刮痧部位疼痛，屬於正常反應，治療性瘀點通常會在3-5天內消退。因此，第二次刮拭應在前次刮拭的痧點基本消失後或間隔3-5天後再進行。

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