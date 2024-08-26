汗皰疹丨免疫系統錯亂易發作？中醫教調理3臟腑改善症狀降低復發

夏季的天氣潮濕悶熱，是汗皰疹發作的時節。許多人以為汗皰疹是汗流太多所致，事實上，汗皰疹與汗無關，通常是免疫系統錯亂引起！



中醫師提醒，汗皰疹與3臟腑健康有關，可透過中藥、食療調養，就能改善症狀不適並降低復發。

汗皰疹是什麼？汗皰疹症狀（按圖👇👇👇）

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台灣中醫師莊可鈞表示，汗皰疹發生的原因多，但與汗無關，通常是免疫系統錯亂引起的。當患者免疫系統受到刺激，或有過敏體質、接觸到過敏原所產生的疾病，屬於慢性濕疹急性發作。通常西醫皮膚科看汗皰疹，都是以類固醇藥膏壓制，但往往成效不彰。莊可鈞認為，汗皰疹問題，唯有調養體質才能治本。

中醫看汗皰疹，與濕邪有關

中醫看汗皰疹與「濕邪」息息相關，過食生冷造成脾胃消化功能不佳，加上遇到潮濕多雨的氣候，易使食物殘渣在腸內積久發酵所產生的熱氣與濕氣無法代謝排出，久而久之形成濕熱體質，反應在皮膚上，就容易長汗皰疹等病症。

與中醫的「肺、脾、腎」3臟腑有關。肝氣主疏泄，將食物養分轉化的精氣向上抒發予身體所需；肺氣主皮毛，掌管毛孔開放；而腎氣宛如人體內的鍋爐，能完成體內水分和養分的氣化上升，為人體各器官所吸收。

汗皰疹知多啲（按圖了解）：

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中醫治汗皰疹，調理肺脾腎

莊可鈞提到，這三者任一失調，都會影響到毛孔正常抒發的功能，進而引起汗皰疹。中醫在治療上，以調節肺氣為主，讓毛孔正常抒發，症狀緩解後，接著調節脾胃以改善身體水分的代謝。

可服用四神湯（茯苓、山藥、芡實、蓮子）等平性食材顧好脾胃；若有需要，也會開黨參幫患者補氣，協助體內水分循環；最後是調理腎達到調理體質的目的，減少復發機會。如果正處於發炎潰爛時，建議搭配西藥降低發炎症狀。

生活與食療同進行，緩解效果佳

食療上，不妨適量溫服涼性的仙草、愛玉，既能消暑氣，還可改善腸胃道悶熱的情形，減輕汗皰疹症狀。她提醒，濕熱體質者在夏天，部分盛產的水果都不宜多吃，如芒果、榴槤、荔枝、龍眼等都偏熱性，吃了易火上加油；西瓜等瓜類則太寒，吃多傷脾胃，使體內濕氣不易袪除。

莊可鈞建議，平日可準備棉布手套保護患部，並每日替換；如騎車外出，怕碰到下雨，則可在棉手套外多加一層防水手套，以避免強風、雨水刺激患部。患部如位於腳部，則可在襪子裡墊紗布，防止汗皰疹皮破流湯。

此外，患處也要盡量避免與沐浴乳、保養品、乳液等含化學成分的物品接觸，建議使用肥皂清潔，並縮短清洗時間，或改用皮膚病專用中藥肥皂；如果覺得患處很乾，可擦點油或凡士林來舒緩。在上藥前，一定要將患部清潔乾淨。

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雪梨銀耳紅棗蓮子湯

◆ 食材：雪梨1個、銀耳30g、蓮子20g、紅棗5枚

◆ 做法：雪梨去皮切成塊，銀耳、蓮子和紅棗泡發洗凈。雪梨、銀耳、紅棗、蓮子和冰糖適量放入鍋中，加足量清水（水量大約是所有食材的2-3倍） 大火燉開後轉小火1小時即可。

◆ 效用：具有清肺理脾皮去濕、幫助消化與調節水分代謝的功效，可以有效的改善汗皰疹體質。



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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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