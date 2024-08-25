多囊性卵巢易引起體重與經期問題！中醫教3招助你減肥要避開2食物

多囊性卵巢患者常會有體重持續增加的困擾，而減重是治療過程的關鍵之一，但中醫治療可以幫助患者管理體重，同時改善月經周期不規律的症狀，還有3招幫助減重更順利，飲食上更要避開4種食物。



多囊性卵巢易引起體重與經期問題

台灣中醫師吳淳惠表示，多囊性卵巢伴隨體重過重的患者，多屬於痰濕體質夾雜氣滯血瘀，容易有體重持續增加、月經周期不規律的狀況發生，但單靠調整飲食和運動往往難以達到理想的減重效果，這時便可讓中醫介入治療，幫忙改善問題。

按圖看看多囊性卵巢症候群的症狀 :

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中醫在治療多囊性卵巢引發的相關問題上，會以利痰濕的藥方為主，並依據月經周期適時搭配活血、理氣或調養肝腎的藥物，必要時還可加入針灸或溫灸療程，隨著體重逐漸下降，月經周期也會趨於規律、正常、穩定。

3撇步幫你減重更順利

吳淳惠表示，多囊性卵巢患者應注意以下幾點，有助於減重和改善內分泌失調：

1. 優質的睡眠

應在晚上11點前入睡，維持連續6-8小時的睡眠時間，醒來時感到精神飽滿。若有失眠情況，可在治療中加入寧心安神的藥物。

2. 調適情緒與壓力

不佳的情緒和過度壓力會影響內分泌，導致排卵不規律。如有焦慮或情緒起伏，可使用疏肝解鬱藥物舒緩。

3. 每日固定適當運動

從每日30分鐘的快走、騎單車等有氧運動開始，可促進胰島素敏感性，改善胰島素阻抗，同時增肌減脂，配合中醫治療，更能有效代謝脂肪、雕塑曲線。

4大方向改善多囊性卵巢症候群症狀（按圖👇👇👇）

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4穴位按摩保健 幫你清熱益氣更舒適

吳淳惠提到幾個對多囊性卵巢患者有益的穴位：

1. 關元穴：關元穴位於肚臍下3寸，可補益腎氣。按摩時以手掌心在穴位上繞圓按揉，力道不宜過重。

2. 腎俞穴：腎俞穴位於腰部第二腰椎棘突下，往兩側旁開1.5寸處。按摩時以手掌心伏貼按壓。

3. 豐隆穴：豐隆穴位於膝眼和外踝連線中點、脛骨前緣外側1.5寸，可健脾、燥痰濕。按摩時可用拇指或中指端按揉。

4. 太衝穴：太衝穴位於雙腳腳背，大拇趾和第二趾的指縫之間的凹陷處，可疏肝理氣，清熱利膽，明目，按摩時可用拇指或中指端按揉。



中醫建議多囊患者 要避開精緻碳水與含糖飲料

吳淳惠建議，對於體重過重、雄性素偏高（通常表現為多毛、鬍鬚、痤瘡等）合併月經不調的多囊患者，飲食上應多攝取原型食物和優質蛋白質，注意用餐時間，避免宵夜，並避開香腸、貢丸、火鍋料等加工食物的熱量偏高，且含有較多的鈉，可能導致水腫或加劇痰濕體質。

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同時，應儘量避免攝取精緻的碳水化合物，如麵包、蛋糕、餅乾等，還有油炸食物或含糖飲料也要避開，例如全糖珍珠奶茶約700大卡，熱量直逼一個便當，飲用後會導致血糖劇烈變化，更容易導致脂肪堆積。

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