多囊性卵巢症｜臉部長期現痘瘡、紅疹？3症狀符合2項就可能患病

毛孔粗大、皮膚油膩、常長痘痘原來是多囊性卵巢害的！多囊性卵巢怎麼治？要不要持續吃藥？



台灣一名28歲女性因臉部長期出現多處痘瘡及紅疹，看遍各家皮膚科卻未見改善。經轉診至台灣衛福部立桃園醫院，才發現是多囊性卵巢症候群引起。

4大方向改善多囊性卵巢症候群症狀（按圖👇👇👇）

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長痘痘、多毛、變胖等 可能都和多囊性卵巢有關

該女性原先被轉診到台灣部桃風濕免疫科，檢查發現血中睪固酮過高，懷疑與婦科疾病有關，再轉介到婦產科，經婦科超音波檢查後，發現她的問題是發生多囊性卵巢症候群。

部桃婦產科醫師陳馨文表示，多囊性卵巢症候群（PCOS）是一種常見的內分泌障礙，約有10％～15%的育齡婦女受到影響。由於症狀繁多且易與其他疾病混淆，故常出現診斷延誤的情況。PCOS不僅會影響女性的生育能力，也會造成內分泌失調，增加罹患第二型糖尿病、心血管疾病及代謝症候群的風險。

3症狀符合2項就可能罹病

根據鹿特丹診斷標準，多囊性卵巢症候群的診斷需符合以下3項標準中的2項：

1. 女性無月經、月經稀少或月經周期大於35天。

2. 超聲波檢查顯示卵巢至少一個卵巢有12個或更多的卵泡呈現「多囊型樣」改變，或卵巢體積增大。

3. 血液檢查顯示睪固酮水平過高，臨床症狀包含痤瘡、皮膚粗糙暗沉、毛髮異常增生、體重增加、落髮。



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治療方式有兩種「想懷孕」或「不想懷孕」都要治

陳馨文指出，多囊性卵巢症候群可能導致無月經或排卵障礙，進而引起不孕。對於有生育計劃的育齡女性，應在婦產科醫師指導下使用排卵誘導藥物以提升懷孕機率。

若無生育計劃，也建議要治療，過去很多被診斷出有多囊性卵巢問題的婦女，常以為「我沒有要生小孩了，月經來不來沒關係」。陳馨文表示，研究指出，PCOS患者常會伴隨胰島素功能阻抗，增加罹患代謝症候群的風險，所以建議還是要治療，可使用口服避孕藥來調節月經周期，並且需要定期追蹤血糖及糖化血色素（HbA1C）。

4大方向改善多囊性卵巢症候群症狀

台灣衛生福利部桃園醫院護理師陳玟佑，提供以下4個方向來幫助改善多囊性卵巢症候群症狀：

1. 生活方式改變

攝取低GI（升糖指數）和高纖維的飲食，並避免高糖、高油、和精緻碳水化合物的食物，有助於控制血糖及減重。透過運動來維持體重管理和促進整體的健康。

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2. 藥物治療

有生育計劃者，建議與婦產科醫師討論治療方式後，有些人適合使用排卵誘導藥物來刺激排卵，增加受孕機會。無生育計劃者，可使用避孕藥來抑制睪固酮產生，使月經規律。

3. 心理支持

由於多囊性卵巢症候群患者可能因皮膚粗糙暗沉、痤瘡和肥胖等症狀，使患者產生焦慮及憂鬱情形。建議要同理並傾聽患者的困擾，並建議尋求專業醫師的幫助。

4. 定期追蹤

進行血糖、血脂及荷爾蒙相關的檢測，以便及早發現及預防可能的合併症。

陳玟佑強調，多囊性卵巢症候群是一種需長期管理的疾病，患者應與醫師保持密切聯繫，並定期進行健康檢查，以確保身體健康。

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