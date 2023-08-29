黃斑部病變｜視力模糊配新鏡片還是看不清？醫生揭這部分積水惹禍

32歲張先生一個月前感覺左眼視力逐漸模糊，到眼鏡行配鏡片，卻怎麼調整都很模糊，就醫才發現是因為工作壓力大、睡眠不足，導致左眼黃斑部積水，經治療後視力才逐漸改善。醫師提醒，黃斑部病變不是老人專利，生活型態及環境都會誘發，如果看東西扭曲、模糊切勿輕忽，及早接受治療，才能阻止視力繼續惡化。



睡眠不足造成黃斑部積水 引起視力模糊

台灣奇美醫院眼科部主治醫師黃唯祐表示，張先生因為本身近視，所以左眼視力模糊便到眼鏡店要重配一副新眼鏡；驗光時發現左眼近視度數確實有增加，可是無論怎麼調整度數，左眼視力還是很模糊，就醫後在醫師詢問下，才發現他最近3個月因為忙於工作，生活壓力大，作息混亂、睡眠也不足，導致左眼黃斑部積水，造成近視度數增加和視力模糊，經過眼藥水治療與調整生活作息，黃斑部積水在2個月內逐漸改善，視力也逐漸恢復。

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黃斑部在哪裡？黃斑部病變是什麼？

黃唯祐表示，人體眼球構造如同光學相機，外部的影像經過鏡頭後聚焦在底片上，在眼睛則是聚焦視網膜上。視網膜是一層薄薄的感光組織，布滿數百萬的神經細胞，而在視網膜最關鍵的中心位置就是黃斑部。人體雖然有抗氧化物質可以不斷修復與保護感光神經細胞，但隨著年紀增長，這些傷害累積就會造成病變，也就是所謂的黃斑部病變，病人的中央視力會受到影響，嚴重者甚至會失明。

黃斑部病變已非老人專利 生活型態及環境影響也是關鍵

黃斑部病變是一種泛稱，泛指發生在黃斑部的疾病，實際上細分非常多種，大部分的黃斑部病變是指最常見的「老年性黃斑部病變」，顧名思義就是因為年紀增長，黃斑部構造老化所造成的疾病。這類黃斑部病變原因來自黃斑部下方的脈絡膜長出不正常的新生血管，這些新生血管脆弱且不穩定，會造成出血、滲漏液體，導致黃斑部水腫，進而視力惡化，若一直放著不管，黃斑部的感光神經細胞會慢慢萎縮、死亡、形成疤痕組織，造成治療成效降低，甚至日後失明。

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哪些人是黃斑部病變高危險群？

黃唯祐指出，老年性黃斑部病變目前是台灣年長者失明最常見的原因，65歲以上每10位就有1位，盛行率約10％，若不經治療或追蹤，有超過60％的病人會在70歲時完全失明。研究也顯示，因為電子產品與智慧型手機等盛行，黃斑部病變開始年輕化，在2030年前，黃斑部病變的病人預估會大幅增加70％，並下探到更年輕的族群。目前發現現代生活型態及生活環境扮演很重要的角色，除了年齡之外，家族史、抽煙、肥胖、高血壓、高血脂、常接觸強烈陽光、高度近視等可能都和黃斑部病變有關。

看東西扭曲及模糊莫輕忽 及早治療避免失明

黃唯祐表示，黃斑部病變的初期症狀，常見徵兆可能是馬路上的直線或招牌看起來歪歪的，一開始通常會先影響單邊眼睛，若沒有到眼科門診檢查治療，之後第二隻眼睛也很容易受到影響，其他徵兆如閱讀時，書本中央的字母會變模糊，文字扭曲或只看得到模糊的斑塊。民眾若懷疑黃斑部病變，要找專業眼科醫師檢查，若確定黃斑部病變，則要及早接受治療，以阻止視力繼續惡化。

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黃斑部病變如何治療？

目前主要治療方式有眼球內注射抗血管新生藥物、光凝固雷射療法以及光動力治療PDT等三種，但光動力治療PDT因全球缺原料，所以僅剩前兩種治療方式，不過並不影響其治療。

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