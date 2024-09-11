乾眼症｜入秋氣候乾燥乾眼症易發作！2招改善體質緩解眼睛乾澀

入秋後外在環境溫度、濕度逐漸降低，氣候變得乾燥，容易耗損人體津液，許多人眼睛可能會開始乾澀、刺痛，嚴重甚至影響視力，這些都是「乾眼症」常見症狀。



台灣中醫師賴睿昕表示，「乾眼症」是門診很常見的疾病，因淚液分泌不足、分佈不均，或是淚液過度蒸發，導致眼球表面無法保持濕潤，當患者眼睛發生乾時，頻繁點人工淚液往往治標不治本，因此中醫會透過藥方來滋陰潤燥，由體內治本。

治療乾眼8方法（按圖👇👇👇）

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陰虛型體質容易乾眼 中醫開立藥方有助滋潤雙眼

乾眼症常見症狀包括眼睛乾澀、易疲倦、發癢、有異物感，甚至是出現灼熱痛感等不適，尤其從中醫角度來看，陰虛型體質者秋天時容易乾眼症發作！賴睿昕指出，年長者多屬這類體質，由於年紀大，身體機能走下坡，肝腎虧虛，體內的血液不足而無法濡養眼睛，因此秋冬季節時乾澀症狀特別嚴重。

賴睿昕提到，除了老化因素，作息及飲食失調，如經常熬夜，嗜吃炸烤辛辣等刺激性的食物，都會耗損陰血。另外，陰虛型體質者也容易有睡眠不佳，手腳易麻木或頭髮乾枯易斷問題。

針對陰虛型體質的人，賴睿昕說明，可採取滋腎陰、滋肝陰的方式調理，使用「洗肝明目湯」、「杞菊地黃丸」、「一貫煎」等來治療，中藥當中經常以具「養陰生津」功效的麥門冬、玉竹、天花粉、花旗參、百合等藥材來滋潤眼睛。

10大眼乾症狀（按圖👇👇👇）

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遠離乾眼症！ 調整睡眠、飲食不可少

除了用中藥緩解眼睛乾澀問題外，賴睿昕強調，民眾在生活習慣上一定也要注意，尤其是要配合調整睡眠和飲食習慣，才能改善體質，由內而外確實緩解乾燥現象。另外，平常也要減少過度用眼的情形，為眼睛做好「熱敷按摩」，可減少乾眼症發作的頻率。

1. 早睡晚起：

中醫主張遵循大自然的節奏來生活，秋冬天太陽下山較早、天亮時間較晚，因此秋季的睡眠時間應該比夏天長一點。熬夜易造成肝血不足，出現陰虛症狀，因此平時應早點就寢、睡眠充足，早上太陽出來後才活動，養足肝血有助於減緩眼睛乾澀。

2. 飲食清淡：

經常吃燒烤、油炸、辛辣的食物，會讓腸道變得燥熱進而影響全身，造成皮膚乾癢或眼睛乾澀。秋冬季節可多補充黑木耳、白木耳、水梨、百合等滋潤的食物，讓體內更水潤，也能飲用「養氣潤目茶」，來滋潤眼睛。

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【養氣潤目茶】食譜

材料：花旗參5克、麥門冬5克、枸杞子5克。

做法：將中藥材用600c.c.的水煮沸後，小火煮10分鐘後，可稍微放涼再飲用。



功效：花旗參補氣養陰，增強免疫力；麥門冬養陰生津、枸杞子補肝腎、明目，有眼睛乾澀症狀者，每日白天可服用1杯。

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