癌症｜有人會拒絕瘜肉切除？醫揭6種人有瘜肉臉特徵小心患大腸癌

有沒有大腸瘜肉，看臉看得出來？



台灣禾馨診所腸胃科醫師葉秉威分享，自己從做過5～6萬支腸胃鏡，以病患整體身形判斷，歸納幾個容易有大腸腺瘤的外觀！

哪些人容易長瘜肉？（按圖👇👇👇）

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哪些人容易長瘜肉？

哪些人容易長瘜肉？葉秉威表示，管狀腺瘤的生成，和年齡、性別、體重、飲食型態、有否抽煙喝酒息息相關。而45～50歲年齡正是開始要做大腸癌篩檢的年齡，體重偏重的病患，飲食大多不太健康，通常是高熱量，多吃肉、少吃青菜，少運動，瘜肉發生風險本來就較高。此外第一次做腸胃鏡的病患，瘜肉都養了數十年了，也沒有人幫忙清一清，自然風險也高，因此他以自身經驗分析，容易長瘜肉的特徵如下：

1. 中年，年齡約莫45~50歲以上。

2. 首次做大腸鏡。

3. 男性更多於女性。

4. 身形通常多為肥胖，尤其是胖在肚子上這種中央型肥胖。

5. 言行舉止間，流露出對健康的不重視或是不作為。

6. 若是健診病患，通常拒絕切瘜肉的比較容易會發現瘜肉。



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有人會拒絕瘜肉切除嗎？

葉秉威說明，現實生活中進行胃腸鏡前，會先填同意書。確實有不少病患會勾拒絕，原因有可能是因為害怕瘜肉切除的併發症風險，像是出血及穿孔，或是不放心操作醫師技術、即將出國、在意費用等。但還是強調，腺瘤性瘜肉建議要切除，以免未來增加大腸癌風險，1公分以下瘜肉切除，風險不高，但1公分以上瘜肉，建議視醫療院所設備及操作醫師把握度決定！

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拒絕切除瘜肉，發現大腸瘜肉風險較高？

至於拒絕瘜肉切除的人，發現大腸瘜肉風險較高？葉秉威解釋，所謂拒絕瘜肉切除，是指檢查前的同意書會詢問是否同意發現瘜肉時同時切除，而勾選拒絕者，大部分在檢查中卻很常會發現大腸瘜肉，但至於原因，其實很難有標準答案。這只是自己發現的現象。而觀察歸納的現象，其實只是供各位朋友可以自我檢視看看。還是要強調，這只是個人經驗，不是準則。有需要還是進一步進行大腸鏡及糞便檢查！

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