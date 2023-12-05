腸胃健康｜瘜肉會隨時間變成大腸癌？減少3種食物預防大腸瘜肉

在台灣成年人當中，大腸瘜肉的好發率約為1/5，為結腸與直腸最常出現的病徵之一。



儘管大部分的瘜肉是良性組織，不過隨著時間的變化，仍有少部分的大腸瘜肉可能會變成大腸直腸癌，尤其是愈大顆的瘜肉愈危險，民眾不可不慎。

▼大腸癌5大警號（按圖👇👇👇）

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大腸瘜肉病徵

大部分的大腸瘜肉小於1公分，通常為良性組織並沒有任何症狀，多數人是接受大腸鏡或大腸鋇劑X光攝影檢查時，無意中所發現。

但少部分的大腸瘜肉，可能會分泌黏液、無痛性出血；若是大腸瘜肉的生長位置靠近肛門，可能會出現排便習慣改變或裡急後重等症狀，甚至有極少數的案例，會出現腹痛、腹瀉、便秘。

為什麼容易長大腸瘜肉？大腸瘜肉原因？

大腸瘜肉的發生率，與飲食習慣及家族史有很大的關連。一般而言，愛食用紅肉與低纖維食物，特別是高熱量的食物，或是很少食用蔬果的人，長期累積下就會增加發生大腸瘜肉的危險性。

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預防大腸瘜肉飲食

大腸瘜肉的發生原因，主要與不良飲食有關，最好減少3種食物：

1 燒烤食物

肉類經過高溫150度，只要燒烤達2分鐘，會產生多環芳香碳氫化合物及異環胺等致癌物，增加大腸瘜肉的發生。

2. 紅肉

世界衛生組織國際癌症研究機構，將紅肉列為「2A級致癌物」，主因是紅肉含有白肉所沒有的血紅素鐵，而血紅素鐵就是屬於致癌物，大量攝取紅肉會增加大腸瘜肉的發生率。

3. 含有環境毒素的食物

環境污染、農藥使用等原因，食物可能殘留環境毒素，包括：黃麴毒素、戴奧辛、塑化劑等，都會導致細胞突變，誘發大腸瘜肉的形成。

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大腸瘜肉切除

多數人接受大腸鏡檢查時，才無意中發現大腸瘜肉。若是腺瘤性瘜肉，應立即切除；如果大腸瘜肉的體積較大，也會視情況進行切除，通常是利用經大腸鏡瘜肉切除術。

大部分的大腸瘜肉可以用金屬的環狀套圈，經由內視鏡將其切除，較小的大腸瘜肉可以用電燒的方式將其摧毀，在大腸鏡檢查的同時，多數也能藉由經大腸鏡瘜肉切除術處理，再進行切片送病理化驗。過程中受檢者沒有感覺，更不會疼痛，做完後休息一下，若無不適就可以返家，以後門診追蹤治療。

避免大腸瘜肉復發

根據統計，有2成的大腸瘜肉會復發，與每個人的體質、生活習慣息息相關，除了切除大腸瘜肉外，還需要配合正確生活型態及飲食調整，才是避免大腸瘜肉復發的根本方式。

戒煙、戒酒

一般來說，腺瘤性瘜肉可能在5年內癌化，如果喝酒又吸煙，可能加速腺瘤癌化的時間，建議戒煙、戒酒。

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多運動

當身體活動量不足，腸道蠕動也會減慢，缺少運動的肥胖者，特別容易產生大腸瘜肉，多運動可促進腸道蠕動，避免便秘也能降低大腸瘜肉的產生。

多喝水

水分攝取不足是造成便秘的原因之一，也會增加大腸瘜肉的發生，建議每天至少喝水2000c.c.以上。

正常作息

研究發現，一星期有3天以上熬夜至半夜12時後才睡的人，大腸瘜肉發生率較高，睡眠不足會增加大腸瘜肉的發生，維持正常作息，可以減少內分泌失調及腸道負擔，預防大腸瘜肉的復發。

定期檢查

發現1顆大腸瘜肉，建議每5年做一次大腸鏡檢查；發現3顆大腸瘜肉，應每3年做一次大腸鏡檢查；發現5顆以上的大腸瘜肉，每年都要做大腸鏡檢查。

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