大腸鏡｜多久做一次？哪族群屬高風險？沒問3個問題「等於白做」

根據台灣衛福部最新資料顯示，大腸癌已連續14年成為台灣癌症發生率第1名，先前也有不少知名人士因罹患大腸癌離世。



台大醫生邱瀚模提醒，照完大腸鏡一定要問「3個問題」，否則等於白做了！（Canva）

喜歡聚餐、重口味的飲食習慣，長期處於生活壓力大的狀態，沒有規律的運動等都會加速大腸癌發生的風險。台大醫生邱瀚模提醒，照完大腸鏡一定要問「3個問題」，否則等於白做了！

《ETtoday新聞雲》報道，台北市立聯合醫院中興院區消化內科主診醫生謝文斌指出，高風險族群建議接受追蹤性大腸鏡檢查的間隔時間為3年，低風險族群建議3至5年，若糞便潛血檢查陽性但初始大腸鏡檢查為陰性，也建議每2年接受1次的免疫法糞便潛血檢查。

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一旦大腸鏡檢查發現有瘜肉，就會建議依據不同情況接受追蹤性大腸鏡檢查。至於哪些人為高風險族群？謝文斌醫生表示，高風險檢查結果定義為：

・三顆以上的大腸腺瘤

・腺瘤大小大於1cm

・腺瘤在病理診斷有絨毛狀成分(adenoma with tubulovillous / villous histology)腺瘤有高度異生變化(high grade dysplasia)



台大醫院健康管理中心主任、台大醫學院內科臨床教授邱瀚模在《健康2.0-名醫觀點》影片中提醒，大家照腸胃鏡若選擇全麻，待麻醉退去醒來後，記得問3個問題：

1. 「我腸子有清乾淨嗎」

邱瀚模說，有些人認為越早清越乾淨，其實不見得，「跟你考試一樣，越早開始唸書不會考得比較好，考前剛好唸完會考得比較好」。

2. 「有沒有做到盲腸」

因盲腸位在腸鏡檢查時的最底端，有無照到盲腸代表檢查有沒有伸到最深處，「沒有的話，是技術問題還是沒清乾淨」。

3. 「有沒有發現腫瘤性瘜肉」

邱瀚模表示，照大腸鏡時發現的瘜肉數目、性質、大小，都會影響日後追蹤的間隔頻率。有些人醒來後迷迷糊糊的，結果沒聽清楚醫囑，大瘜肉惡化成大腸癌，實在冤枉。

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美研究3種食物可預防大腸癌

過去今周刊報導，國際知名醫學期刊《美國醫學會雜誌》（JAMA, The Journal of the American Medical Association）在JAMA Network Open上，發表一項最新研究，學者透過已發表的45項研究進行分析，評估飲食因素與誘發腸癌風險之間的關係。

研究發現，攝取較高的膳食纖維、鈣質，以及乳酪，可以幫助降低罹患大腸癌的風險；此外，減少攝取酒精以及紅肉，同樣有助於預防大腸癌。

隨着紅肉的攝取量增加，以及大量飲酒的飲食習慣，都容易讓大腸癌發病風險逐步提高。

2大錯誤飲食 容易導致大腸癌

由於腸癌初期症狀不明顯，所以很常發現的時候已經是第2期或第3期，或是出現癌細胞早已轉移到其他部位的狀況。​

其實只要避免攝取過多以下2種食品，能降低罹患大腸癌的風險：

錯誤飲食一 ：紅肉與加工食品​

高脂肪的紅肉飲食與加工食品例如：豬油、奶油、芝士等，都是富含飽和脂肪酸的食材，腸道為了促進消化，會刺激大量膽鹼的分泌，如此就會破壞腸道的益菌和壞菌的平衡。​

錯誤飲食二：酒精​

酒精會讓小腸中的細菌大量滋長，引發脹氣、腹痛、腹瀉或便秘等症狀，甚至有研究指出，小酌也可能會讓「小腸細菌過度增生」，因此要遠離腸癌最好還是滴酒不沾為妙。

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【本文獲「今周刊」授權轉載。】

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