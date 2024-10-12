腎臟健康｜如何延緩腎功能惡化？醫生揭想改善腎功能要先顧好腸胃

腎臟是沈默的器官，民眾發現自己罹患慢性腎臟病或是其他和腎臟相關的病症時，往往已經惡化到一定程度。該怎麼從日常生活做好「養腎」習慣呢？台灣林口長庚醫院腎臟科醫師顏宗海就說，想要擁有良好腎功能，先從腸胃開始。



腸胃功能與腎功能息息相關

隨著慢性腎臟病患腎臟功能惡化，身體的廢物無法被順利代謝出去，造成各種器官毒性，進而加速損害腎功能，成為惡性循環。顏宗海說，這是尿毒症，常見於第5期腎臟病患者。

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慢性腎臟病代謝失衡，會導致腸道水腫、蠕動功能下降，有許多病患因此排便不順，在腸道環境惡化之下，壞菌會大量孳生，顏宗海說，飲食中的蛋白質發酵後會產生尿毒素（每日攝取蛋白質代謝廢物總稱），導致體內更多毒素堆積。

顏宗海補充，腎臟病患者免疫力低落，治療期間為了避免感染，會服用抗生素、降磷藥等藥物，這些藥物容易引發便秘，讓患者腸胃不適，因此兼顧腸胃健康也很重要。

顏宗海也在這邊題醒第一期、第二期腎臟病患者，就算只是初期腎臟病，還是不得輕忽飲食，因為吃下去的東西影響到腸胃，腸胃產生的壞菌影響到腎臟，體內兩大器官的健康息息相關。

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如何延緩腎功能惡化？

腎功能惡化不可逆，因此許多老年人也成為腎病高風險族群，應該定期檢查。上文提及腸胃與腎臟一脈相連，要養好腎臟先養好腸胃。怎麼保養？生活中分成3大層面來看：

飲食 – 什麼都再清淡一些

顏宗海解釋，會罹患腎臟疾病的民眾，通常都有高血壓、糖尿病病史，而這2項慢性疾病也是常見的洗腎高風險族群。「什麼都吃的再清淡一些」，目的是防止血壓和血糖飆高，因為長期來看，對腎臟來說是不小負擔，腎小動脈、腎小球都會被損害，甚至促進腎臟組織纖維化。

民眾平常可以自行料理，達到少油、少鹹、少甜、低普林飲食，顏宗海提醒，第四、第五期腎臟病患者，更要注重低鉀飲食和低磷飲食。

鉀離子能溶於水，例如深綠色青菜含鉀高，可以先汆燙5分鐘後再食用，同時盡量避免加工食品，像是香腸、餅乾或是泡麵等。

藥物 – 遵照醫囑定時服用

顏宗海提到，有些民眾不按照醫囑吃藥，等到身體某些器官發炎疼痛，擅自吃止痛藥舒緩。不過有些止痛藥內含「NSAIDs」（非類固醇抗發炎藥），長期使用會導致腎臟功能更下降。顏宗海說，最好的做法就是先吃醫師開的藥，如果真的非吃止痛藥不可，吃之前記得先拍下成分讓醫師評估。

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生活習慣 – 避免進補不明保健食品

顏宗海認為，多運動、不抽煙不喝酒，已經是老生常談。但有部分因為腎臟疾病而求診的民眾，在發現腎功能低落前，就長期吃了太多保健食品，像是減肥藥、轉骨藥、預防某些疾病的保健食品等等。

來路不明的保健食品有部分成分都會傷腎。顏宗海建議，如果要長期服用還是要找醫生諮詢，以免為了健康吃那麼多毫無效果，反而還換來一身傷！

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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