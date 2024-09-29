泌尿感染｜腎臟、輸尿管像被水泥覆蓋！6旬漢反覆感染半年住院6次

台灣彰化縣61歲梁姓男子半年內因泌尿道感染發燒住院多達6次，日前轉到衛福部彰化醫院就醫，多科會診發現，包括腎臟及輸尿管等泌尿道系統被一層像是水泥、蛋殼的鈣化物覆蓋，被稱為「結殼性泌尿系統病變」，因此造成泌尿道長期發炎，甚至急性腎臟功能惡化。



一名61歲梁姓男子半年內因泌尿道感染發燒住院多達6次，醫生發現，包括腎臟及輸尿管等泌尿道系統被一層像是水泥、蛋殼的鈣化物覆蓋。（Canva）

彰化醫院腎臟科主任蔡旻叡表示，梁男這半年來反覆發燒及泌尿道感染，一再進出醫院，檢查都是泌尿道發炎，等燒退了就出院，不久後又復發，梁男家屬覺得病情可能不單純，轉院到彰化醫院，希望找出是否有隱藏病因。

蔡旻叡說，泌尿道結石通常會有頻尿、血尿、疼痛、甚至尿失禁等情形，但梁男並不太疼痛，而是一再發炎感染。從超音波發現梁男腎臟有類似鈣化的強回音反射，但又不是典型腎臟結石，經腎臟科、泌尿科及感染科一起會診，進一步從腹部電腦斷層發現鈣的沉積物覆蓋在泌尿道系統內部表面，包括腎臟髓質及輸尿管，像是一層蛋殼，內璧看成有如敷上一層厚厚水泥，輸尿管因此阻塞擴大，造成水腎及慢性發炎。

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蔡旻叡說，從患者尿液進一步培養出棒狀桿菌，這種細菌致病力很弱，毒性低，在臨床上經常被忽略，但約在百分之十的少數病人身上會引起類似結石的沉積病變，成因是因棒狀桿菌會產生尿素酶，導致尿液過度鹼性，產生俗稱鳥糞石的磷酸銨鎂及磷酸鈣混合結石沈積，像水泥般地覆蓋住泌尿道。此病症比較可能發生於免疫力不足、臥床或是長期置放尿管的病人身上。

蔡旻叡說，釐清病因後，為患者使用抗生素及進行多次的輸尿管內視鏡手術去除石片，已不再發燒，但其腎絲球過濾率(eGFR)僅剩20，顯見半年持續性泌尿道發炎已損害腎臟功能。

蔡旻叡強調，泌尿道結石可能發生在腎臟、輸尿管、膀胱、尿道，不管是哪種形狀，要預防結晶成石，最重要的是多喝水、不要憋尿、適度運動，營造較為不易結石的環境。

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