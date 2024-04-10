腎臟健康｜腰痛常見有三大原因！如何辨別是否為腎臟發炎？

不只肝臟是沉默的器官，腎臟也常被民眾忽略，正因腎臟位於腰部兩側後方，很多人腎臟發炎還誤以為是單純腰痛，台灣台北醫院腎臟科蔡亨政醫師坦言：「腰痛如果真的是腎臟出問題所造成，通常都很嚴重！」當有無法辨別的疼痛時就該尋求專業醫師幫助。



腎臟萎縮竟沒感覺！小症狀別輕忽

腎臟是沉默而且容易受傷害的器官，蔡亨政醫師提到：「腰痛主要常見原因分別為腰部結構、發炎、臟器共三類，而腎臟有關的腰痛原因，比較常見的分別是結石阻塞、腎臟感染發炎與腎臟腫瘤。」

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但往往民眾都沒有把腰痛放心上，蔡亨政分享自己收治的患者經驗，一名張姓患者發燒兩週，感到腰痛、噁心、嘔吐，診斷為急性腎損傷與泌尿道感染，身體檢查發現右邊腰側明顯疼痛，發現右側輸尿管有一顆0.7公分的結石，造成右側腎臟水腫與疑似右側膿瘍。

此外，從電腦斷層顯像中也有驚人的發現，因為患者的左側腎臟下方也有4-5顆超過0.5公分左右的腎臟結石，但與右側腎臟結石不同的是，左側的結石都在腎臟上，並沒有掉至輸尿管，病人自己也沒有疼痛感，所以未被發現，但卻導致左邊腎臟在不知不覺中已萎縮。

類似狀況並非少見，結石是造成腎臟長期水腫導致，蔡亨政表示，曾有民眾體檢發現血尿卻未即時回診，2年後還是血尿，到腎臟科檢查發現已是慢性腎臟病第五期，極有可能走入需要洗腎。

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腰痛到底該不該至腎臟科就醫？

愈來愈多民眾有概念，當出現腰痛有可能是腎臟發炎或腎臟出問題，但臨床遇到腰痛求診，除了少部分確實是輸尿管結石引起的疼痛，其實絕大部份經過檢查發現是肌肉拉傷、神經問題造成疼痛。蔡亨政解釋：「一般腰痛主要指的是下背痛，大約是腰椎第1到第5節的位置，而腎臟本身高度約在胸椎第12節到腰椎第3節的高度，突然腰痛起來又擔心不是腎臟的問題掛錯門診。」

那腰痛到底該不該至腎臟科就醫？ 醫師建議腎臟痛最常見的原因是泌尿道感染，但腰部痛也有可能是肌肉拉傷或脊椎側彎，所以建議可以先去診所驗尿看有沒有泌尿道感染，再照腎臟超聲波排除腎臟的問題。

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三大常見造成腰痛原因！須由專業醫師判斷

腰痛主要常見原因：

一、腰部結構問題佔97%：包含骨骼、肌肉或神經問題等大約的腰痛成因；常見會在做某個動作後疼痛，疾病例如肌肉、韌帶拉傷、扭傷、椎間盤突出、脊椎狹窄、骨折、骨刺等，需要適當休息、藥物治療、復健或是手術治療。

二、發炎問題佔約1-2%：包含細菌感染或自體免疫疾病發炎，如腎盂腎炎、僵直性脊椎炎、乾癬性關節炎或腸道發炎性疾病等，需要針對疾病本身治療，控制感染或發炎。

三、臟器問題佔約1-2 %：主要以臟器引發的轉移痛為主，常見如主動脈剝離的劇痛、撕裂感，輸尿管結石導致血尿、帶狀皰疹帶來的刺痛與麻痛感，或癌症轉移痛等，臟器問題最難診斷，需針對是否有其他合併症狀，一步一步排除才能診斷。

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腰痛一般民眾較難自行分辨，若有無法識別的疼痛，應就醫由專業醫師進行檢查排除。平常應把握身體狀況、重視健檢結果、定期健康檢查。

另外，蔡亨政也提醒民眾，平常喝足基本飲水量，以體重乘30計算，60公斤者基本應喝足1800cc水量，可以增加小結石的排出；體檢後請留意尿液檢查結果，若有血尿應積極回診進一步檢查，也可透過腹部超聲波、電腦斷層等影像檢查主動偵測腎功能健康。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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