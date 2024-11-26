補腦｜中醫揭5種有助「變聰明」中藥　人參促血液循環使頭腦清晰

秋冬學習最辛苦，時不時很想睡，卻礙著有很多功課要做，經常天人交戰！怎麼吃才能助孩子一臂之力？讓孩子思緒清楚、手眼協調、耳聰目明？一直是為人父母心中牽掛的事。



台灣光華馬光中醫診所醫師吳奕璇指出，秋冬正逢身體儲藏養分、聚積精力的最佳時機。發育中的孩子除了長高，更要長腦，才能在學習上事半功倍。她分享了5種有助於「變聰明」的中藥，有助提升學習效果。

5種有助「變聰明」中藥（按圖👇👇👇）

+ 6

人參──促進血液循環使腦袋清晰

吳奕璇指出，人參是知名的大補元氣中藥，現代醫學研究發現，人參可以提高血紅素結合氧氣的比例，促進血液循環，使身體含氧量較高，進而讓腦袋清晰、思慮清楚。一些提神飲料中也會添加人參萃取液，強調含醒腦成分。

遠智+菖蒲──合用可安定心神

遠智和菖蒲是一對藥用好搭檔，合用可發揮加乘效果。吳奕璇表示，中醫典籍記載，這兩味藥一起使用可疏通心經、腎經，達到鎮靜醒腦、安定心神的功效。現代藥理學也發現，遠智和菖蒲都含有豐富的揮發精油，對安定神經有顯著幫助。需要專注學習時，這兩味中藥材可以讓心思沉穩，專注學習。

益智仁──幫助腦部發育

顧名思義，益智仁與開發智慧有關。吳奕璇指出，中醫理論中，腎主腦，腎臟與身體多種激素分泌相關，這些激素被視為「腎的精氣」。益智仁的功效是「固澀腎精」，確保這些精氣到達該去的地方，有助於吃好睡好，使頭腦更加清楚。

相關文章：腦退化｜常吃深綠色蔬菜大腦比普通人年輕11歲？細數7大護腦食物👇👇👇

+ 3

天麻──可改善記憶力

吳奕璇說，天麻用途廣泛，從失智症、中風後遺症到失眠、焦慮、肢體痠痛等，處方中都可見到它的身影。與提升課業表現最相關的是它「增加記憶力」的功能。現代藥理研究證實，天麻萃取物可調節體內激素，改善小鼠的記憶障礙。如果在背誦記憶上有困難，天麻可以提供幫助。

她特別推薦一道「天麻雞湯」，天冷燉來喝，暖心又能保養記憶力。食譜如下：

材料：土雞1隻、新鮮香菇10朵、枸杞適量、紅棗10顆，天麻5錢、鹽適量。



做法：

1. 切塊土雞洗淨，汆燙後撈出備用。新鮮香菇洗淨，切片。枸杞、紅棗（可去核）、天麻，先稍為泡水清洗備用。

2. 煮一鍋水，放入雞肉、紅棗，煮沸後稍滾5分鐘，轉小火燉30分鐘左右。

3. 放入枸杞、香菇煮熟。

4. 放入天麻，以小火燜燉20分鐘左右，加點鹽調味即可。



小叮嚀：天麻切片可以到中藥店購買，天麻可先清洗浸水30分鐘，等到天麻的質地變得柔軟，再加入湯中。她特別提醒，天麻久煎則無力，所以不宜久煮，以免得不到效果。

按摩3穴位 有助耳聰目明

吳奕璇說，除了服用中藥，平時多按摩「百會穴」、「四神聰穴」、「攢竹穴」這3個穴道，也能促進耳聰目明。此外，耳朵上也分布許多穴位，平時沒事可以多揉揉按摩。

相關文章：失智症｜抗發炎延緩認知力退化 防失智餐單15大要訣吃魚記性好👇👇👇

+ 11

成人力不從心時也要保養

學生族群需要變聰明來提高課業表現，吳奕璇指出，成人則常受工作、家庭內外夾攻，也需要好好照顧自己。如果最近常感到力不從心、工作表現失常，不妨儘快找信任的中醫師，開立適合體質的處方來改善這些狀況。

延伸閲讀：

想喝排骨湯卻不想喝進豬油？專家教你「加1食材」多樣蛋白質搭配吃 降低肥油上身！

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

