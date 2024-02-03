膝痛｜退化性關節炎不再是老人病！運動族、過度負重3類人易中招

現在膝蓋疼痛不再是老年人的專利，年輕人中有3個族群也該當心。



台灣衛生福利部統計，台灣退化性關節炎人口高達350萬人，醫師說明，由於現代人生活習慣及新型態高強度運動種類增加，因此退化性關節炎有年輕化的趨勢。

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人類自能站立、行走以來，都會面臨關節退化的問題，倘若外出走路沒幾步，膝蓋就隱隱作痛或是抬腿、上下樓梯、起立蹲下，感到關節卡卡或疼痛，長期下來，將會影響日常生活行動。台灣台北市立聯合醫院中興院區骨科主治醫師黃銘哲說明，關節結構和功能退化通常與年齡有關，但也可能因關節損傷、長年過度使用或使用方式不當所影響。

誰容易關節退化？年輕族群也可能發生

關節退化通常是漸進性的，且範圍並不限於膝蓋，任何身體關節處都可能發生，像是脊椎、膝、髖關節和手指關節等，常見症狀包括關節疼痛、僵硬、腫脹和運動受限。台灣萬芳醫院骨科部主任郭宜潔強調，退化性關節炎及膝關節軟骨缺損不再是銀髮族專利，年輕族群中，下列3族群也時常發生：

- 運動族

- 工作常久站者

- 過度負重者



如何治療？黃銘哲指出，重點在於患者生活型態與膝蓋使用方式的改變，藥物上則是口服消炎止痛藥，或注射葡萄糖胺類藥物、關節內類固醇或玻尿酸或濃縮血小板PRP等方式，以緩解疼痛。但如果疼痛狀況遲遲未改善，最後可能需接受關節鏡或人工關節置換等手術處理。

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釐清1迷思，將可有效治療關節退化

除了常規醫療方式，民眾自然也常透過各種補品來輔助預防或改善疾病。這也讓黃銘哲觀察到，民眾常詢問，「膝關節疼痛是不是骨質疏鬆引起？」、「補充鈣質是不是可以緩解疼痛？」原來患者容易搞混關節退化和骨質疏鬆，他認為，必須釐清2者差異，才不會離正確治療道路愈來愈遠。

黃銘哲指出，骨質疏鬆是骨骼密度降低，會造成骨頭變脆弱，且容易斷裂，主要原因包括鈣和維他命D3攝取量不足、荷爾蒙變化，以及缺乏運動等因素。通常好發於中老年後，尤其是女性在更年期後更容易受到影響。

有些人誤以為骨質疏鬆會有明顯疼痛的感受，但黃銘哲說明，「事實上骨質疏鬆通常不具明顯的症狀，因此常常被忽略，唯有當骨折發生時，才會伴隨著劇痛和運動能力下降。」而骨質疏鬆造成的骨折比較常發生在脊椎骨、近端肱骨、遠端橈骨與近端股骨等地方，也與關節退化發生處不同。

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黃銘哲進一步提到，患有骨質疏鬆的患者，合適治療方式有鈣與維他命D3的補充、適當的負重運動與曬太陽，甚至在某些狀況下需要抗骨質疏鬆藥物的治療。反之，關節退化補充鈣質、維他命D3其實是無助於治療的，區分骨質疏鬆與關節退化，才能確保正確的診斷和治療。

雖然關節退化整體上的確有年輕化趨勢，但長輩仍須更注意退化性關節炎的問題，特別是針對此族群，更需完整釐清與骨質疏鬆的不同，才能真正預防疾病。黃銘哲亦提醒，民眾可以透過健康的生活方式習慣和定期的醫療檢查來降低風險，確保自己擁有健康的骨骼關節和更好的生活品質。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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