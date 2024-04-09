護膝丨現代人飲食不當傷關節？4大食物增發炎風險影響關節靈活性

關節是人體活動的重要支柱，但現代人飲食習慣不當，可能在不知不覺中傷害了關節健康。



台灣新北板橋原力復健診所主治醫師王竣平提醒，為了關節好，有些食物最好少碰，他特別點名4大「有害關節」的食物，提醒民眾要多加注意。

4大傷關節食物（按圖👇👇👇）

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有害關節食物1：加工食品

王竣平指出，像是即食、零食和冷凍食品等加工食品，可能導致體內致炎物質累積，加速關節組織損傷，增加發炎風險，進而影響關節靈活性。

有害關節食物2：飽和脂肪高的紅肉

像是牛肉、豬肉等紅肉，都含有大量的飽和脂肪，過度攝取可能引發體內發炎，增加罹患關節炎等疾病的風險。王竣平建議應適度攝取瘦肉，並選擇更健康的蛋白質來源。

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有害關節食物3：糖分過多的飲料

高糖分飲料可能導致體內荷爾蒙失衡，進而引發發炎反應。王竣平說明，糖分過多也與關節炎的發展有關，因此應避免過量攝取含糖飲品。若真的很想喝飲料，至少選擇無糖的會比較好。

有害關節食物4：酒精

過量飲酒會增加體內抗氧化劑的需求，同時可能導致鈣質流失，影響骨骼和關節的健康。

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