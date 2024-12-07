咳嗽｜喉嚨痛一定是感冒、熱氣？醫揭空氣乾燥、胃酸倒流都可造成

很多人可能都有喉嚨痛 ，以為是感冒，卻沒有其他感冒的症狀，對此，醫師表示，除了感冒外，包括空氣乾燥、胃酸倒流（胃食道逆流）都是可能造成喉嚨痛的原因。



台灣輔大醫院耳鼻喉科主任胡皓淳醫師在Facebook專頁中衛教指出，有五種情況下會導致喉嚨痛，除了感冒，過敏也會引起喉嚨的乾燥、發癢和輕微的痛感，這種不適感與感冒引起的疼痛不同。過敏原不僅限於花粉，也可能來自塵蟎、寵物皮屑甚至食物。過敏時，身體會釋放組織胺，導致喉嚨及鼻腔腫脹，並伴隨咳嗽、流鼻水等症狀。

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另外，在冬天很多人會開暖氣取暖，會讓喉嚨變得乾燥，導致疼痛或不適感。當空氣濕度過低時，喉嚨和鼻腔的黏膜也會容易變得乾燥，讓喉嚨變得敏感並產生疼痛感，特別是在早晨剛醒來時感受最為明顯。

胃酸倒流也會導致喉嚨痛！胡皓淳提到，當胃酸從胃部逆流到食道時，酸性物質會刺激喉嚨，導致喉嚨灼熱、疼痛或沙啞。若是胃酸倒流造成的喉嚨痛，通常會在吃完飯後，或是平躺時加重，與感冒引起的疼痛感不同，還會伴隨著胃部不適，或胸口灼熱感。

喉嚨痛吃什麼好？（按圖👇👇👇）

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胡皓淳說明，口腔或咽喉感染 ，像是扁桃腺炎之類的感染，通常會伴隨發燒、吞嚥困難、喉嚨紅腫，甚至可能有白色膿點出現。如果喉嚨痛非常劇烈，且伴有發燒或淋巴結腫大，有可能是細菌感染。

另外，胡皓淳提醒民眾，吸煙不僅會對肺部和呼吸道造成傷害，也會直接刺激喉嚨，引發疼痛。吸煙者的喉嚨往往處於慢性刺激狀態，容易出現喉嚨乾燥、發炎等症狀，若症狀持續，休息都不會好，建議盡快就醫檢查。

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