身體濕氣重總是睡不飽、想賴床？中醫教用2方法改善按穴位排濕

每當天氣出現變化，就有睡醒頭昏腦脹、愈睡愈累、全身乏力提不起勁，亦或有小腿水腫、分泌物變多等，這都是體內「濕氣」重所造成。然而，是什麼原因造成有些人被濕氣影響，有些人卻不會呢？中醫師來解答！



「濕氣」病性複雜，中醫調理方案

「濕氣」是一個容易兼雜的病性，常伴隨其他身體狀態與病性出現，例如，「濕熱」就是形容慢性發炎，又有局部代謝不利的狀態；「寒濕」則指人體代謝與體溫能量偏弱的狀態；若與身體難以代謝出去的廢物結合，則會被稱為「痰濕瘀濁」。

如何判斷體內是否有濕氣？（按圖👇👇👇）

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台灣中醫師賴睿昕表示，因此，中醫會把心力放在一般的體質調理，去治療身體的其他舊傷病性，例如，虛、寒、熱、瘀時，同時也是給身體更多的調節空間，而讓濕氣不易堆積。

賴睿昕指出，每當天氣變化，環境的濕氣加重，身體較為健康、沒有潛在舊傷、身體調節空間較大的人，自然較平時早已處於亞健康狀態、舊傷較多、身體調節空間較小的人更容易出現不適。

若是在夏天，就容易中「暑濕」而出現頭暈倦怠、口乾舌燥的症狀；若是在冬天，就容易出現手腳冰冷、頭重沒力氣，怎麼睡都睡不飽的症狀。台灣中醫師賴睿昕提到，除了中醫藥幫助怯濕，精油的除濕力量也早已被證實！

「三少四多」原則祛除體內濕氣（按圖看清👇👇👇）

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居家護理1草本精油

「精油是從植物中淬煉而出，而某些植物本身就具有除濕能力。像是細菌病毒好發的五月端午，家家戶戶門口都會掛佩蘭、石菖浦、艾草，等端午過後再取下，用來沐浴，取其消毒之意」，她說到。

草本類精油可止痛祛濕，舒緩風濕、肌肉痠痛等，也能淨化空氣。檸檬香茅的氣味清爽好聞，可去除異味，幫助祛濕：成分跟樟腦雷同的迷迭香，可用來驅蟲、去濕；茶樹具有殺菌抗菌的作用，對於空間因濕氣所滋生的細菌有抑制作用。

除了透過精油於居家進行去濕保健外，賴睿昕特別推薦按壓2個穴道，可做為居家護理、紓緩症狀，幫助恢復身體的調解空間，讓濕氣不容易堆積，並協助身體好好排濕。

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居家護理2排濕穴道

承山穴

作為膀胱經的大穴，以及筋、肉、骨的交界，承山穴儲存了不少人體潛藏的濕氣。按摩此穴一段時間後，會覺得酸脹並微微發熱，說明身上的濕邪正隨著膀胱經陽氣的溫通而散逸。

取穴：位於小腿後方正面，當小腿伸直，或是足跟上提時，腓腸肌肌腹下緣會自然出現尖角。

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陰陵泉

此穴同時是脾經的合穴，根據中醫基礎理論的「脾主升清陽」、「脾喜燥惡濕」，本穴對於身體濕氣的調節效果卓越，具健脾、祛濕、消水腫的作用。

取穴：拇指沿著小腿內側骨的內緣由下往上推按，拇指推按到膝關節下的脛骨，此時會有一個向上彎的曲凹陷處，按壓此處即是。

賴睿昕提醒，若在嘗試上述這些居家護理方式後，仍然覺得身體反覆疲勞、難以清醒與高效能的工作與學習，懷疑是濕氣造成但又無法確定時，建議尋求專業中醫師診治。

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