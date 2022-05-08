喉嚨痛｜慢性咽喉炎6大症狀勿輕視！5招保養咽喉吃飽飯勿馬上躺下

許多人老是覺得喉嚨卡卡，感覺好像有異物卡在咽喉處，怎麼咳都咳不出來，還會出現吞嚥困難及喉嚨痛的症狀，其實這些情形除了可能由感冒引發，也可能是罹患慢性咽喉炎（Chronic Pharyngitis）的警訊。

文：連珮妤 資料查核：Hello 醫師



究竟什麽原因會引發慢性咽喉炎？會出現哪些症狀？慢性咽喉炎又該如何治療才適當？本文為你解答有關慢性咽喉炎的大小事，讓你擺脫喉嚨不適症狀！

慢性咽喉炎6大常見症狀（按圖👇👇👇）

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容易緊張、愛吃辣要注意！公開慢性咽喉炎2大原因

慢性咽喉炎的成因繁多，主要可依照其病因，分為以下2種類型說明：

• 內因性慢性咽喉炎：容易緊張、敏感、焦慮或失眠，皆為罹患慢性咽喉炎的原因之一。

• 外因性慢性咽喉炎：患有鼻部疾病、過敏、腸胃炎等慢性疾病患者，常會因鼻涕倒流或胃酸逆流長期刺激咽喉，而造成咽喉慢性發炎；而嗜食油炸、辛辣食物，或經常抽煙、飲酒，也會提高罹患慢性咽喉炎的風險。

慢性咽喉炎6大常見症狀

慢性咽喉炎患者可能出現下列6種症狀：

• 咽喉異物感

• 喉嚨乾

• 喉嚨痛

• 喉嚨癢

• 胸悶

• 呼吸困難



何時應求診？

如果長期出現上述症狀，並嚴重影響生活品質，就應儘速就醫檢查，確認是否為慢性咽喉炎。

如何擺脫慢性咽喉炎？（點圖👇👇👇）

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慢性咽喉炎如何診斷？

慢性咽喉炎一般可經由症狀及咽喉的表徵來診斷，若醫師懷疑為感染所致，則會進行組織切片檢查及特殊微生物培養；若為胃酸逆流則會做24小時食道酸鹼值測定檢查。

慢性咽喉炎治療以藥物緩解為主

多數慢性咽喉炎患者經常患有過敏性鼻炎或胃酸倒流等疾病，醫師會個別針對上述慢性疾病進行治療。通常會以藥物治療，緩解發炎與疼痛症狀，以下為大家介紹3種治療慢性咽喉炎的常見藥物：

• 抗組織胺藥物：抗組織胺是最常用於治療過敏性鼻炎的藥物，能有效緩解流鼻水的症狀，以減緩因鼻涕倒流，長期刺激咽喉，而引發的慢性咽喉炎。

• 消炎止痛藥：如抗生素、類固醇消炎藥及非類固醇消炎止痛藥，皆具有陣痛、消炎及解熱的作用，能夠減緩組織發炎，有效治療扁桃腺發炎、喉炎等上呼吸道疾病。

• 胃酸抑制劑：包括組織胺阻斷劑及質子幫浦抑制劑，皆能減少胃酸分泌，幫助胃酸倒流的病患緩解胃酸逆流所致的慢性咽喉炎。

喉嚨痛吃什麼好？（按圖👇👇👇）

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如何擺脫慢性咽喉炎？5種保養方法報你知

想要避免喉嚨痛、喉嚨癢等慢性咽喉炎症狀，除了可藉從事能減輕心理壓力的休閒活動，以預防內因性慢性咽喉炎外，也可從改變日常生活的習慣做起，降低罹患因胃酸倒流所致的外因性慢性咽喉炎。以下為5種保養咽喉，減少胃酸倒流的小建議：

1. 控制飲食：平日應採取少量多餐，每餐吃8分飽為佳，並避免暴飲暴食，讓食物把食道賁門撐開，引發胃酸倒流。另外，也應盡量減少食用甜食或刺激性食物，如朱古力、油炸食物、麻辣鍋等，以防胃排空速度變慢，食物停留在胃部太久，提高胃酸倒流風險。

2. 吃飽飯後勿馬上躺下：飯後建議走動10分鐘以上，可幫助消化，減少胃酸逆流造成喉部不適。

3. 避免習慣性清喉嚨動作：當咽喉出現異物感，讓你難以忍受時，許多人都會習慣性清喉嚨。不過經常清喉嚨，不僅對聲帶的影響很大，還容易造成喉嚨發炎，長期下來則可能引發慢性咽喉炎，因此當發生喉嚨不適的情形時，不妨可多喝溫開水來緩解症狀。

▼同場加映，7款紓緩喉嚨痛茶飲：（按圖看清👇👇👇）

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4. 睡覺枕頭墊高：若已患有胃酸倒流者，睡覺時建議可將枕頭墊高或睡2個枕頭，以防胃酸逆流發生，進而導致慢性咽喉炎。

5. 多運動：除了控制日常飲食能有效避免慢性咽喉炎外，透過簡單的快走或慢跑等運動，能使交感神經與副交感神經達到平衡，並減少胃酸分泌，有效改善胃酸倒流，降低罹患慢性咽喉炎的風險。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：喉嚨痛好不了？常吃這類食物小心慢性咽喉炎！6大症狀別輕忽】

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