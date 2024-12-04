防癌飲食｜美國研究揭：多吃這「2種脂肪酸」可降14種癌症風險

過去有許多研究報告顯示，增加脂肪或熱量的攝取，會增加腫瘤的生長。但在今年10月17日發表於《國際癌症期刊》研究卻指出，多攝取多元不飽和脂肪酸（Polyunsaturated Fatty Acids, PUFA），可降低罹癌風險。



該研究是由美國喬治亞大學（University of Georgia）所發表，研究團隊分析了英國人體生物資料庫中253,138名平均年齡為56.4歲的參與者數據，追蹤時間達12.9年，結果顯示，血液中Omega-3和Omega-6濃度較高者，罹患癌症的風險顯著降低。

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什麼是多元不飽和脂肪酸？

脂肪主要有四種類型。 單元不飽和脂肪、多元不飽和脂肪、飽和脂肪和反式脂肪。根據台中榮總營養部衛教文指出，飽和脂肪酸主要來自動物油，如豬油、牛油，穩定度高，但攝取過多可能對健康造成影響。多元不飽和脂肪酸是人體必需脂肪酸，包括Omega-3(ω-3)和Omega-6(ω-6)脂肪酸。

過去諸多研究指出，多元不飽和脂肪酸能稀釋血液濃度，降血壓及改善免疫系統功能，並可降低血液中的總膽固醇的水平。多元不飽和脂肪中的亞麻油酸及次亞麻油酸身體不能合成製造，必須從食物中攝取。

研究：Omega-3、Omega-6可防14種癌

美國喬治亞大學研究團隊分析逾25萬人的研究發現，血液中Omega-3和Omega-6濃度較高者，其患癌風險顯著降低，至少可預防14種癌症，而且這些好處並不會受到體重指數(BMI)、飲酒及運動習慣等因素影響。團隊進一步分析兩種不同的脂肪對抗癌症的效果，發現不同脂肪酸對抗的癌種不同。

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Omega-3可預防癌症包括：

1. 結腸癌

2. 直腸癌

3. 胃癌

4. 肺癌

5. 肝膽癌



Omega-6可預防癌症包括：

1. 頭頸癌

2. 食道癌

3. 胃癌

4. 結腸癌

5. 直腸癌

6. 肝膽癌

7. 胰臟癌

8. 肺癌

9. 皮膚癌（惡性黑色素瘤）

10. 惡性軟組織肉瘤

11. 腎癌

12. 膀胱癌

13. 腦癌

14. 甲狀腺癌



Omega-3濃度過高會增加前列腺癌風險

不過值得注意的是，研究團隊還發現，Omega-3濃度過高可能略微增加前列腺癌的風險。另外，研究亦指出Omega-3和Omega-6與卵巢癌、乳癌、子宮癌、淋巴癌無關，但Omega-6對年輕女性的保護作用更為顯著，Omega-3對長者、男性及吸煙者的防癌效果比較顯著。

研究人員建議，應適量攝取Omega-3和Omega-6的攝取，以降低癌症風險，同時防止慢性疾病。雖然Omega-3及Omega-6對健康有益，但研究團隊也不建議民眾過量攝取，攝取太多會出現噁心、嘔吐、腹瀉等副作用，甚至增加出血的風險。

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多吃這些食物可增加血液中的Omega-3、 Omega-6

台中榮總營養部衛教文建議民眾從食物中攝取富含Omega-3及 Omega-6的食物。

富含Omega-3食物：

深海魚類：如吞拿魚、三文魚

貝殼類海產：如帶子、蟹、蜆

植物性食材：如核桃、亞麻籽、奇亞籽



富含Omega-6的食物：

植物油：如粟米油、葵花籽油、黃豆油

堅果：杏仁、核桃



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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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