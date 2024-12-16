足底筋膜炎｜腳掌一著地就痛？7種原因造成　患者4方式紓緩及治療

足底一著地就痛，走起路來更是要命的痛，嚴重影響日常生活品質。醫師指出，這很可能是足底筋膜炎的症狀，尤其兩種情況下，痛苦加倍！



台灣澄玥中醫診所簡正倫表示，足底筋膜炎是引起足底疼痛的常見原因之一，它的典型症狀包括腳跟疼痛，特別是在早上起床時，腳掌一著地就痛起來，或是久坐一段時間後，要站起來時，特別地痛苦。此外，足底中部或腳跟內側也可能有壓痛感。有趣的是，行走或運動後，疼痛可能暫時緩解，但休息後又加重。

▼9種人容易有足底筋膜炎（按圖👇👇👇）

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7種常見的足底筋膜炎成因

造成足底筋膜炎的原因有多種，簡正倫舉例說明，長時間站立或走路、體重過重增加足底壓力、穿著支撐不足的鞋子、足弓過高或扁平足，以及過度運動，特別是跑步或跳躍運動等，都可能導致足底筋膜發炎。

▼6招加速足底筋膜炎復原（點擊下圖看清！👇👇👇）

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對於足底筋膜炎的治療，簡正倫建議患者可以採取以下4種方式：

1. 休息與冰敷：避免過度使用腳部，減少走路或站立時間。每次冰敷10～15分鐘，一天2～3次，有助於減輕炎症和腫脹。

2. 伸展與按摩：進行小腿和足底筋膜的伸展運動，例如腳趾向上拉伸。可用滾筒或冷凍水瓶按摩足底。

3. 穿著適當的鞋子：選擇具有良好支撐性的鞋子，避免平底鞋或高跟鞋。搭配矯正鞋墊，可幫助分散壓力。

4. 中醫治療：前面3種方法試過之後，若無明顯緩解痛苦，前往中醫診所針灸、推拿、取藥治療應該會有幫助。若是症狀持續超過3個月，變成慢性發炎時，可能會建議採取扁針治療，剝離沾黏的疤痕組織。



簡正倫強調，足底筋膜炎雖然常見，但若及早治療，並採取適當的保健措施，是可以有效改善症狀，恢復足部健康的。

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