糖尿病｜病患數逐年攀升！足部傷口可迅速惡化留心4症狀避免截肢

根據台灣衛福部統計，糖尿病已躍居台灣人十大死因的第5位，且每年患病人數持續攀升。截至2023年，台灣約有10%的人口患有糖尿病，相當於每10個人中就有1人面臨血糖管理的挑戰。



糖尿病（Diabetes Mellitus, DM）是一種代謝性疾病，其中的高血糖屬於台灣人常見的三高之一。而糖尿病足是指由糖尿病引起的周邊動脈阻塞（Peripheral Artery Disease,PAD）及神經病變，俗稱糖尿腳。

▼糖尿病早期症狀易忽略（點擊下圖看清！👇👇👇）：

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由於血管阻塞及神經病變，患者的足部循環不佳，感覺遲鈍或喪失，常無法及時察覺到傷口的產生。初期可能僅出現末梢神經異常，如感覺麻木、刺痛或灼熱感，但若未能及時治療，病情將進一步惡化，最嚴重可能導致截肢。

台灣衛生福利部桃園醫院骨科醫師陳俞旭分享，近來經常有糖尿病患者因腳趾或足部出現無意識的傷口久久無法癒合或併發蜂窩性組織炎前來求診。這些患者往往不知道自己何時受傷，由於血糖控制不佳，傷口癒合困難，容易引發感染，進而導致潰爛及周邊血管阻塞。

根據國際研究，糖尿病患者的傷口癒合時間可比非糖尿病患者長3到5倍，這對於感染控制帶來巨大挑戰。更嚴重的病例可能需要進行截肢手術來避免感染擴散，這對患者生活質量造成巨大影響。為了避免糖尿病足的發生，最重要的是良好控制血糖，這是所有糖尿病管理的基礎。

糖尿病3大飲食禁忌（按圖👇👇👇）

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隨著醫學進步，糖尿病足的治療方法也在不斷發展。例如，使用生物敷料和幹細胞療法來加速傷口癒合，已在許多國家取得良好成效。這些新興技術有望大幅降低感染風險及截肢率。此外，應用高壓氧療法（HBOT）可促進傷口癒合，尤其是對於潰爛或難癒合的糖尿病足患者。患者應與醫療團隊密切合作，探討最適合的治療方案。

如果糖尿病患者發現腳部出現開放性傷口或其他異常症狀，不應忽視或延誤就醫。足部傷口即使看似輕微，也可能迅速惡化。台灣衛生福利部桃園醫院護理師游雅俞提醒，以下症狀都應特別留意：

- 皮膚乾裂、搔癢，特別是腳跟周圍。

- 足部有雞眼、老繭，或不尋常的腳臭。

- 感染香港腳或灰指甲，或頻繁出現甲溝炎。

- 皮膚顏色異常，足部發熱或腫脹5足部開放性傷口、潰爛或滲出液體。



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若出現以上任何症狀，應立即尋求醫療協助，積極治療可以有效降低截肢風險。經過及時且適當的傷口護理和治療，許多糖尿病患者能避免因糖尿病足而失去肢體，保護自己的生活質量。

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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